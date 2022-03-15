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"Нацисты в Авдеевке, ждите!" За смерть героя Донбасса обещают мстить
15 марта 2022, 23:45 • 109 • Политика
На кладбище Флора столице ДНР сегодня родственники и сослуживцы простились с русским воином Сергеем Самошкиным, который погиб при зачистке Волновахи от нацистов.
Отряд “Пятнашка” отомстит за смерть русского воина Сергея Самошкина (позывной – Пират).
Ахра поделился воспоминаниями о "Пирате". После похорон бойцы вернулись в Авдеевку, где сейчас засели украинские боевики. Отсюда ВСУ продолжают обстреливать Донецк. Всё время, пока длилась скорбная церемония, были слышны звуки артиллерийского обстрела. У ног погибшего "Пирата" тихо плакала дочка. А мама героя лишь, не переставая, гладила руки сына.
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