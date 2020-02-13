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"Нацистские власти": В Сети ответили Киеву на решение не подавать воду в Крым
13 февраля 2020, 18:54 • 52 • В мире
В Сети ответили Киеву на решение комитета Верховной рады не подавать воду в Крым до его "деоккупации". Пользователи отметили, что украинские власти действуют как нацистские, однако Крыму их "подачки" всё равно не нужны.
В четверг, 13 февраля, депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил, что комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий счёл невозможным поставку воды до "деоккупации" Крыма.
Пользователи Сети критично высказались о решении Киева. Многие отметили, что украинские власти стараются устроить геноцид, но крымчане не особо нуждаются в воде с Украины.
"И после этого они будут рассказывать, что крымчане - это их народ?" - удивился Андрей Михеев.
"Крым был деоккупирован ещё в 2014 году", - напомнил Олег Борисов о возвращении полуострова в состав России.
"Ну-ну! Не захлебнулись бы только своим собственным фашистским ядом!" - написала Сюзанна Петрищева.
"В Верховной раде сидят садисты, которым не жалко никого", - предположила Наталья Павленкова.
"Нацистские власти теперь-то понимают, почему они нацистские", - отметил Алексей Верёвкин.
"Жили же как-то почти 6 лет без их воды и ещё поживём. (Не нужны) такие подачки!" - добавила Марина Морозова.
После перекрытия Северо-Крымского канала и прекращения подачи пресной воды в Крым украинскими властями Россия решила проблему с водоснабжением полуострова поставками с материка и бурением новых скважин.
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