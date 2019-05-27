"Национальный русский характер с готовностью к жертвенности": В Китае поделились впечатлениями от российских маршей

Китайское информационное издание SINA опубликовало материал о воинских традициях России. Посвящён он военным парадам и маршам. В первую очередь материал повествует о "Прощании славянки", музыку для которого написал в 1912 году Василий Агапкин - штаб-трубач 7-го запасного кавалерийского полка.

В Китае восхищены этой композицией и не скрывают, что хотели бы сочинения подобных произведений китайскими авторами.

Как пишут авторы материала, что прохождение военнослужащих под "грустную и одновременно героическую, лучезарную музыку воплощает национальный русский характер с готовностью к жертвенности".