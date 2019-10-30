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"Националисты обязательно что-то предпримут": Политолог дал Зеленскому совет по отводу войск в Донбассе

30 октября 2019, 02:09  •  82 • Политика
Украина и ЛНР начали отвод войск в районе Золотого. "Националисты, которые там есть, обязательно предпримут какую-то попытку, ведь в регионе завязан серьёзный узел", - считает крымский политолог Александр Форманчук.
Ополченцы ЛНР и украинские силовики начали отвод сил и средств от линии соприкосновения в районе города Золотое в Донбассе. Процесс начался с сильной задержкой из-за саботажа со стороны украинских националистов. Удастся ли президенту Украины Владимиру Зеленскому довести процесс разведения сил в Донбассе, рассказал крымский политолог Александр Форманчук.
По его мнению, поездка Зеленского в Донбасс положительно сказалась на реализации процесса разведения сил. Тем не менее всё будет проходить с большой осторожностью, чтобы не вызвать обострение, считает эксперт.
"Я думаю, что националисты, которые там есть, обязательно предпримут какую-то попытку, ведь в регионе завязан серьёзный узел", - сказал Александр Форманчук в интервью Nation News.
Политолог отмечает, что Зеленскому следует проявить решительность и оперативность в вопросе разведения сил. Если он будет затягивать этот процесс - он снова будет сорван, считает Форманчук.

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