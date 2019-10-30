"Националисты обязательно что-то предпримут": Политолог дал Зеленскому совет по отводу войск в Донбассе

Ополченцы ЛНР и украинские силовики начали отвод сил и средств от линии соприкосновения в районе города Золотое в Донбассе. Процесс начался с сильной задержкой из-за саботажа со стороны украинских националистов. Удастся ли президенту Украины Владимиру Зеленскому довести процесс разведения сил в Донбассе, рассказал крымский политолог Александр Форманчук.

По его мнению, поездка Зеленского в Донбасс положительно сказалась на реализации процесса разведения сил. Тем не менее всё будет проходить с большой осторожностью, чтобы не вызвать обострение, считает эксперт.

"Я думаю, что националисты, которые там есть, обязательно предпримут какую-то попытку, ведь в регионе завязан серьёзный узел", - сказал Александр Форманчук в интервью Nation News.

Политолог отмечает, что Зеленскому следует проявить решительность и оперативность в вопросе разведения сил. Если он будет затягивать этот процесс - он снова будет сорван, считает Форманчук.