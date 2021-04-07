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"Националисты начнут зачистку": Монтян рассказала о худшем варианте для Донбасса

07 апреля 2021, 18:45  •  136 • Политика
Украинский правовед и публицист Татьяна Монтян рассказала о худшем сценарии, который ждёт республики Донбасса. По её словам, если украинская армия возьмёт Донецк и Луганск, первыми туда войдут националисты, которые начнут большую зачистку.
Об этом Монтян заявила, выступая в эфире передачи "Время покажет". Она отметила, что ситуация в регионе накалилась до предела из-за постоянных украинских обстрелов и убийства мирных жителей. Сегодня действительно существует большой риск возобновления активных боевых действий.
В этом случае, считает публицист, остановить Украину сможет только Россия. Если Москва отреагирует своевременно, то дальнейшей эскалации конфликта можно будет избежать. Если нет, то будет реализован худший для Донбасса сценарий.
Националистические батальоны Украины зайдут в Луганск и Донецк и начнут зачистку, - цитирует Монтян портал Nation News.
Напомним, что в последние несколько недель украинские войска начали активно перебрасывать в Донбасс тяжёлую военную технику и увеличили интенсивность обстрелов. Всё это усугубляется жертвами среди мирного населения.
Так, например, в марте украинский снайпер застрелил 71-летнего пенсионера. А в апреле украинский дрон сбросил бомбу на посёлок Александровское Донецкой народной республики, который убил пятилетнего ребёнка.

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