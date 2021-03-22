"Нацелить ядерные ракеты на Москву": Экс-разведчик довёл японцев до истерики по Ту-95МС

Экс-руководитель службы разведки ВВС сил самообороны Японии Эйдзи Судзуки в своей статье для Shukan Gendai, нагнетая ситуацию вокруг полёта российских Ту-95МС над Тихим океаном, настолько разгневал читателей, что те истерично требовали "нацелить ядерные ракеты на Москву", смотреть на Россию "как на страну, желающую Японии бед", и "жёстко отвечать России!".

События, о которых рассказал в своей статье для японского журнала Shukan Gendai бывший руководитель службы разведки ВВС сил самообороны Японии Эйдзи Судзуки, относятся ещё к 11 марта. Со ссылкой на издание Минобороны России "Красную звезду", он указал, что в тот день два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС в сопровождении Су-35C выполнили плановый полёт над нейтральными водами Японского моря и северо-западной части Тихого океана.

Однако, по утверждению Судзуки, ссылающегося на информацию главного штаба японского Министерства обороны, в тот же день там же якобы кружил и самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) ВВС России А-50.

Нагнетая ситуацию вокруг пролёта российских Ту-95МС над Тихим океаном, он добавляет, что у "Красной Звезды" не было упоминания об А-50. Это, с точки зрения экс-руководителя службы разведки ВВС, якобы связано с намерением скрыть детали действий российских ВКС, предпринятых во время полёта.

"Вероятно, цель этой акции заключалась в том, чтобы спровоцировать взлёт японских истребителей ПВО и осуществить разведку противовоздушной обороны нашей страны в чрезвычайных обстоятельствах в условиях воздействия стихийного бедствия, - пишет Судзуки (цитата по ИноСМИ), утверждая, что тем самым Россия, мол, "попробовала проверить нашу обороноспособность".

Неудивительно, что отклики читателей на публикацию на агрегаторе Yahoo News Japan были весьма воинственными и истеричными.

"Пора нам просыпаться от нашего пацифизма", - призвал "umi".

"К России нельзя относиться снисходительно, - считает "akp". - На Россию следует смотреть как на страну, желающую Японии бед".

Были и более воинственно настроенные читатели, требующие уже не дипломатических шагов. Так интернет-пользователь под ником "ega" предложил ответить силами ВМС Японии и устроить российскому флоту испытание в акватории Владивостока.

"Японии нужно как можно быстрее обзаводиться своими ядерными ракетами. И нацелить их на Москву", - призывает f*****, считая, что это будет "самым действенным".

Были и те, кто предложил не доверять оборону Японии американцам, нагнетая и без того провокационные утверждения в статье Судзуки. В частности, читатель "eti" утверждает, что "Россия наконец показала нам, что она является не потенциальным, а настоящим нашим противником", и призвал Японию "срочно заводить свои наступательные ракеты и атомное оружие".

"Иначе будет поздно! Японию превратят в выжженную землю! Полностью надеяться на Америку - это как вручать свою жизнь в руки другому человеку!" - высказал читатель свою точку зрения.

"Россия знает, что Япония не будет стрелять, вот и провоцирует нас, часто внедряясь в наше воздушное пространство. А нам не нужно давать себя провоцировать. Нужно жёстко отвечать России!" - призывает "tos".