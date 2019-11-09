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"НАТО рискует устареть": Помпео продолжил критику альянса вслед за Макроном
09 ноября 2019, 01:54 • 138 • Политика
Альянс НАТО должен сохранять свою эффективность и способность решать современные проблемы, иначе блок рискует изжить себя. Такое заявление в пятницу сделал госсекретарь США Майкл Помпео в ходе своего выступления в Берлине.
"НАТО должна расти и меняться, должна смотреть в лицо вызовам современности", - сказал Помпео. По его словам, НАТО рискует устареть, если не будет искать ответы на вызовы.
Помпео отметил, что участники НАТО не должны думать, что могут получать защиту и не предоставлять необходимые для этого ресурсы. Кроме того, добавил он, они должны выполнять обязательства, иначе НАТО станет неэффективной или устаревшей.
Напомним, США регулярно заявляют, что Германия тратит недостаточно средств на оборону.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью The Economist, что НАТО полностью утратила координацию внутри союза. По его словам, альянс находится в состоянии "смерти мозга".
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