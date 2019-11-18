"НАТО разваливается": К такому выводу приходит всё больше европейских политиков

"Смерть мозга НАТО", "тень самого себя", "риск устареть" - всё это буквально за неделю говорили крупные политики об альянсе. Жёсткая критика началась после военной операции Турции в Сирии. Это выявило крупные разногласия в альянсе.

Первая критика

Президент Франции Эммануэль Макрон дал большое интервью изданию The Economist. Политик заявил, что Европа находится на краю пропасти. По словам французского лидера, европейцам пора самим позаботиться о себе и начать контролировать свою судьбу. Страны блока больше не могут рассчитывать на военную помощь от США и чувствовать себя защищёнными. По координации сил в альянсе договориться становится все сложнее.

Возмущение французского политика вызвала операция Турции, которая активизировалась в Сирии. Эммануэль Макрон считает, что военная операция идёт вразрез с интересами его народа. Президент Франции задавался риторическим вопросом: будет ли НАТО поддерживать Турцию, если сирийцы ответят за нападение? По уставу альянса, если нападут на одного из участников союза, другие страны должны прийти ему на помощь.

Поддержка от немцев

Через неделю к высказываниям французского лидера присоединился депутат бундестага. Удивительно, но в интервью Der Spiegel немецкий политик почти повторил слова Макрона. По мнению Юргена Триттина, взаимодействие в альянсе практически невозможно, НАТО находится на грани распада. Многие пытаются сделать вид, что всё идёт по-старому. Но на самом деле европейские политики ностальгируют по альянсу многолетней давности.

"НАТО можно приукрашивать, как делает это министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. А можно трезво констатировать: альянс теряет свою целостность", - цитирует Триттина РИА Новости.

Депутат согласен с Макроном: европейцам пора самим позаботиться о себе. Членам альянса нужно развивать свои сильные стороны и заботиться о безопасности своих государств.

"Это было бы противоположностью "смерти мозга" - но в первую очередь преодолением ностальгии по НАТО в пользу реальной политики. Пришло время быть честными", - заявил Триттин.

США согласны?

Удивительно, но с критикой отчасти согласились даже в США. НАТО рискует устареть, если не изменятся правила взаимодействия стран-участниц, заявил госсекретарь США Майкл Помпео в ходе своего выступления в Берлине.

Помпео попытался ответить на критику, заявив, что участники должны и сами работать над эффективностью альянса. По его словам, не надо думать, что можно получать защиту и не предоставлять необходимые для этого ресурсы. Кроме того, добавил он, нужно выполнять обязательства, иначе НАТО станет неэффективной или устаревшей. Видимо, в первую очередь, это была критика Германии. До этого США регулярно заявляли, что немцы тратят недостаточно средств на оборону.

Но, видимо, участникам альянса жалко вкладывать средства, когда их интересы не учитываются и нет никакого диалога. В этой ситуации всё больше европейских политиков вслед за Макроном делают вывод, что нужно повернуться лицом к России.