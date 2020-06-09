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"НАТО расколота". И виновата снова Россия: Политолог предсказал будущее "глупому шагу" США

09 июня 2020, 16:00  •  40 • Политика
Политолог, военный эксперт Иван Коновалов прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о необходимости вести диалог с Москвой. Эксперт уверен в том, что "НАТО расколота". И виновата снова Россия. Слова Столтенберга политолог считает пустыми, предсказывая, что "даже самый грубый в политическом отношении и самый глупый шаг США будет поддержан союзниками" по Альянсу.
Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг во время презентации стратегии Североатлантического альянса #NATO 2030, заявил о том, что "Россия подтверждает свою силу, много вкладывает в свои военные возможности, в частности в ядерный потенциал, всё это на фоне кризиса ДРСМД". Он также заявил о необходимости вести диалог с Москвой.
Политолог, военный эксперт, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов весьма скептически отнёсся к заявлениям Столтенберга, напомнив о том, что "НАТО расколота". И без вины виновата вновь Россия, поскольку, как отмечает эксперт, раскол произошёл именно из-за расхождений в отношении к нашей стране.
Политолог напомнил, что "самые сильные державы Европы (Франция и Германия)", а с ними и "южный фланг" Альянса - Италия, Греция, "в какой-то степени Испания" резко против конфронтации с нашей страной. Но есть воинственный "северный фланг", настроенный по отношению к Москве в точности до наоборот. К этому крылу НАТО относятся страны Прибалтики, Великобритания, Польша.
"Они не только постоянно поют с голоса Вашингтона, они ещё и Вашингтон подталкивают к антироссийским решениям", - в эфире радио Sputnik обратил внимание Коновалов, расценив слова Столтенберга как "абсолютно пустые".
Он же отметил и тот факт, что именно позиция американцев и "является определяющей для действий НАТО". Говорить можно любые слова, но реальность показывает обратное.
"Даже самый грубый в политическом отношении и самый глупый шаг США будет поддержан союзниками по НАТО", - предсказал военный эксперт.

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