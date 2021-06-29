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"НАТО подтащили бы свои корабли": Баранец оценил провокацию Defender у берегов Крыма
29 июня 2021, 18:00 • 66 • Политика
Полковник Виктор Баранец рассказал об опасности провокации британского эсминца Defender у берегов Крыма.
Военный эксперт обозреватель "Комсомольской правды" полковник Виктор Баранец уверен, что появление британского эсминца Defender у берегов Крыма было спланированной провокацией. Он объяснил, к чему мог привести этот инцидент.
- отметил эксперт.
Конфликт у мыса Фиолент в Крыму из-за британского эсминца мог стать толчком к полномасштабному военному конфликту в Черноморском регионе. Баранец напомнил, что пограничники России открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца.
- напомнил "Народным новостям" Баранец.
Эксперт отметил, что конфликт у берегов Крыма мог перерасти в региональную войну, потому что "страны НАТО подтащили бы свои корабли, их там более 30, и, разумеется, Черноморский флот вступил бы в бой".
Баранец рассуждает, что Россия начала бы оказывать помощь Черноморскому флоту, а "там, глядишь, уже бы и началась мировая война". Баранец также отметил, что заявления Великобритании об ошибке являются лицемерными.
Это было самое настоящее преступление, отметил Виктор Баранец.
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