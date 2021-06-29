"НАТО подтащили бы свои корабли": Баранец оценил провокацию Defender у берегов Крыма

Полковник Виктор Баранец рассказал об опасности провокации британского эсминца Defender у берегов Крыма.

Военный эксперт обозреватель "Комсомольской правды" полковник Виктор Баранец уверен, что появление британского эсминца Defender у берегов Крыма было спланированной провокацией. Он объяснил, к чему мог привести этот инцидент.

В этом не может быть никакого сомнения, это была спланированная провокация, целью которой было проверить реакцию России - как военную, так и политическую. Провести разведку, зафиксировать источники излучения наших береговых комплексов и показать, что Британия не признаёт Крым частью России,

- отметил эксперт.

Конфликт у мыса Фиолент в Крыму из-за британского эсминца мог стать толчком к полномасштабному военному конфликту в Черноморском регионе. Баранец напомнил, что пограничники России открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца.

Был бы вооружённый конфликт, который неизвестно чем бы закончился. Defender не утонул сразу бы, некоторое бы время сопротивлялся, открывая ответный огонь. У него серьёзное оружие, он мог и наши сторожевые корабли подбить,

- напомнил "Народным новостям" Баранец.

Эксперт отметил, что конфликт у берегов Крыма мог перерасти в региональную войну, потому что "страны НАТО подтащили бы свои корабли, их там более 30, и, разумеется, Черноморский флот вступил бы в бой".

Баранец рассуждает, что Россия начала бы оказывать помощь Черноморскому флоту, а "там, глядишь, уже бы и началась мировая война". Баранец также отметил, что заявления Великобритании об ошибке являются лицемерными.

Это было самое настоящее преступление, отметил Виктор Баранец.