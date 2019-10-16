"НАТО перестанет существовать": Байден предсказал развал альянса. Из-за России?

Выступая в теледебатах демократов в штате Огайо, бывший вице-президент США, кандидат на пост президента Америки Джозеф Байден заявил, что Россия, мол, представляет угрозу для Североатлантического альянса, а действующий глава Белого дома Дональд Трамп проявляет недальновидность, веря Путину и не доверяя американской разведке.

"Россия пытается оказывать влияние и расколоть НАТО, и что делает президент?" - задает вопрос во время своего выступления Байден.

Политик упрекнул действующего главу государства в том, что тот не показал готовность Соединенных Штатов выполнять свои обязательства в том случае, если будет совершено военное нападение на одного из членов альянса.

Бывший вице-президент США предсказал развал Североатлантического альянса. По его мнению, это случится, если Трамп останется президентом США.

"Если его переизберут, я обещаю, что НАТО перестанет существовать", - отметил Байден.

Он же отметил, что "нашей безопасности будет нанесен серьезный ущерб, мы окажемся в большой беде", пишет ТАСС.