"НАТО никак не угомонится": Эксперт объяснил, зачем Минобороны столько кораблей в Чёрном море

Минобороны отправило в Чёрное море большое количество кораблей. Капитан третьего ранга запаса Дмитрий Литовкин объяснил, зачем был отдан такой приказ и какие выводы можно сделать. "НАТО никак не угомонится", - отметил эксперт.

В Чёрном море проводятся крупные военные учения. Пресс-служба Черноморского флота сообщила, что задействованы разнородные группировки: фрегаты, малые ракетные корабли, десантные и сторожевые корабли, ракетные катера, тральщики и так далее. В других учениях принимают участие корабли Балтийского флота.

Дмитрий Литовкин объяснил это усилиями по повышению боеготовности Военно-морского флота России. Моряки отрабатывают взаимодействия с авиацией, сухопутными войсками и другими родами войск. Без этого Минобороны обойтись не может.

"Мы не можем не проводить такие учения, поскольку нам нужно готовить военнослужащих на случай самых худших сценариев [развития событий]. <…> НАТО никак не угомонится", - приводят слова эксперта "Народные Новости".

НАТО не может гарантировать, что ситуация стабилизируется, что альянс не будет расширятся, что на границах России будет безопасно, поэтому учения Москва будет проводить на регулярной основе.

Литовкин добавил, что русские войска демонстрируют высокую скорость мобилизации. Это говорит о том, что армия способна быстро отреагировать на любые изменения обстановки.