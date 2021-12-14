"НАТО ни при чём": Макфол раскрыл "главный страх Путина"

Бывший посол США в Москве Майкл Макфол раскрыл "главный страх Путина". Дипломат утверждает, что "НАТО ни при чём", президент России боится Украину.

С таким неожиданным откровением экс-посол выступил в интервью украинскому изданию "Украинская правда". Он заявил, что наблюдает за президентом России Владимиром Путиным уже давно, поэтому уверен в своих выводах.

Мне кажется, что Путин чувствует угрозу не столько от экспансии НАТО в Украине, сколько от демократии в Украине. Это номер один угроза для него,

- отметил он.

Известный украинский публицист и историк Александр Каревин прокомментировал слова Макфола на своей странице в Facebook. Он поинтересовался у американского дипломата, как можно бояться того, чего не существует.

Скриншот:Facebook/Александр Каревин

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский как минимум трижды превысил полномочия. Он отстранил судью Конституционного суда, ввёл санкции против граждан Украины без суда и следствия, также без всяких разбирательств закрыл три крупнейших оппозиционных канала. Кроме того, сомнения в демократии Украины вызывает закон о госязыке, запрещающий говорить на русском в публичной сфере, закон об образовании, запрещающий преподавать на русском языке, и закон о нацменьшинствах, дающий привилегии некоторым категориям населения по национальному признаку.