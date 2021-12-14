|
"НАТО ни при чём": Макфол раскрыл "главный страх Путина"
14 декабря 2021, 23:05 • 102 • Политика
Бывший посол США в Москве Майкл Макфол раскрыл "главный страх Путина". Дипломат утверждает, что "НАТО ни при чём", президент России боится Украину.
С таким неожиданным откровением экс-посол выступил в интервью украинскому изданию "Украинская правда". Он заявил, что наблюдает за президентом России Владимиром Путиным уже давно, поэтому уверен в своих выводах.
- отметил он.
Известный украинский публицист и историк Александр Каревин прокомментировал слова Макфола на своей странице в Facebook. Он поинтересовался у американского дипломата, как можно бояться того, чего не существует.
Скриншот:Facebook/Александр Каревин
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский как минимум трижды превысил полномочия. Он отстранил судью Конституционного суда, ввёл санкции против граждан Украины без суда и следствия, также без всяких разбирательств закрыл три крупнейших оппозиционных канала. Кроме того, сомнения в демократии Украины вызывает закон о госязыке, запрещающий говорить на русском в публичной сфере, закон об образовании, запрещающий преподавать на русском языке, и закон о нацменьшинствах, дающий привилегии некоторым категориям населения по национальному признаку.
Подпишитесь на нас
102
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
08 декабря 2021, 00:10
|
12 декабря 2021, 04:30
|
09 декабря 2021, 15:50
|
11 декабря 2021, 23:15
|
09 декабря 2021, 09:25
|
08 декабря 2021, 15:20
|
09 декабря 2021, 12:20