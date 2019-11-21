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"НАТО нас защитит": Президент Эстонии назвала Россию "самым трудным партнёром"
21 ноября 2019, 16:24 • 121 • Политика
Президент Эстонии назвала Россию "самым трудным партнёром". И отметила, что в случае рисков "НАТО защитит своих союзников".
Глава прибалтийской республики Керсти Кальюлайд обвинила Москву в якобы "несоблюдении взятых на себя обязательств на международном уровне".
"Не секрет, что России всё равно на собственные подписи на международных актах, - цитирует президента Эстонии EurActiv. - Проанализировав эту ситуацию, НАТО пришло к выводу, что существуют значительные риски".
Кроме того, она отметила, что на российских западных границах военная мощь РФ слишком велика.
Впрочем, на фоне своих же высказываний она тут же отметила, что Москва не представляет непосредственной угрозы, поскольку Североатлантический альянс готов "защитить своих союзников".
Тем не менее Керсти Кальюлайд добавила, что как бы там ни было, но диалог важен, даже с такими, пусть и "самыми трудными, партнёрами".
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