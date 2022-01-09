"НАТО надо собирать манатки": Замглавы МИД объяснил, почему требовать уступок от России не получится

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков объяснил, почему Североатлантический альянс больше не может требовать уступок от России. "НАТО надо собирать манатки", - заявил замглавы внешнеполитического ведомства.

По словам Рябкова, даже неспециалистам ясно, что требовать от России уступок больше не получится. Он напомнил: десятилетиями НАТО старается "оттеснить" нашу страну. Россию стремятся сделать если не подчинённой, то точно стоящей на вторых ролях как в европейской, так и в международной политике. Более того, это несёт прямой ущерб безопасности России, подчеркнул дипломат. Впрочем, у НАТО это не слишком получается.

"Так что НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года", - произнёс замглавы МИД России в беседе с ТАСС.

1997-й был упомянут им не случайно. В мае того года Североатлантический альянс и Россия подписали важный документ - Основополагающий акт. В нём закреплена позиция, что стороны "не рассматривают друг друга как противники". Этим же договором был создан механизм для координации и осуществления совместных действий.

С тех пор альянс значительно расширился. В него вошли Венгрия, Чехия, Польша, Эстония, Словакия, Латвия, Словения, Румыния, Болгария, Литва, Хорватия, Албания, Черногория, Северная Македония.