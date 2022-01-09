|
"НАТО надо собирать манатки": Замглавы МИД объяснил, почему требовать уступок от России не получится
09 января 2022, 20:20 • 278 • Политика
Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков объяснил, почему Североатлантический альянс больше не может требовать уступок от России. "НАТО надо собирать манатки", - заявил замглавы внешнеполитического ведомства.
По словам Рябкова, даже неспециалистам ясно, что требовать от России уступок больше не получится. Он напомнил: десятилетиями НАТО старается "оттеснить" нашу страну. Россию стремятся сделать если не подчинённой, то точно стоящей на вторых ролях как в европейской, так и в международной политике. Более того, это несёт прямой ущерб безопасности России, подчеркнул дипломат. Впрочем, у НАТО это не слишком получается.
"Так что НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года", - произнёс замглавы МИД России в беседе с ТАСС.
1997-й был упомянут им не случайно. В мае того года Североатлантический альянс и Россия подписали важный документ - Основополагающий акт. В нём закреплена позиция, что стороны "не рассматривают друг друга как противники". Этим же договором был создан механизм для координации и осуществления совместных действий.
С тех пор альянс значительно расширился. В него вошли Венгрия, Чехия, Польша, Эстония, Словакия, Латвия, Словения, Румыния, Болгария, Литва, Хорватия, Албания, Черногория, Северная Македония.
Подпишитесь на нас
278
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
04 января 2022, 09:05
|
03 января 2022, 14:25
|
04 января 2022, 22:30
|
03 января 2022, 23:45
|
06 января 2022, 20:00
|
05 января 2022, 02:35
|
08 января 2022, 18:05