"НАТО должна защищать мир от России и Китая": Заявление Столтенберга возмутило даже Пекин

НАТО должна защищать мир от России и Китая, которые хотят переписать правила под себя, заявил генсек организации Йенс Столтенберг. Заявление главы Североатлантического альянса возмутило даже Пекин.

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Столтенберг заявил, что США и Европа должны вместе в рамках НАТО "защищать существующий миропорядок" от России и Китая, "которые пытаются переписать правила под свои интересы".

Подъём Китая и "дестабилизирующие действия России" политик упомянул в одном ряду с такими угрозами, как кибератаки и терроризм. Столтенберг предложил партнёрам по НАТО углубить сотрудничество с Австралией и Японией, чтобы эффективнее противостоять КНР.

Отметим, что слова руководителя НАТО уже получили реакцию как со стороны России, так и Китая. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что постоянный поиск внешнего врага свидетельствует о глубоком кризисе внутри альянса. А МИД Китая призвал Столтенберга перестать мыслить категориями холодной войны, поскольку это путь в никуда.

Напомним, что ранее генсек НАТО призывал коллективный Запад противостоять всем, кто не поддерживает его ценности. В первую очередь - России и Китаю. Примечательно, что президент РФ Владимир Путин ещё в 2007 году говорил в своей знаменитой мюнхенской речи, что США и Европа всеми силами пытаются сохранить однополярный мир, который сформировался после падения Советского Союза, однако в XXI веке это невозможно.