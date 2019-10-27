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"НАТО будет интересен опыт самоуничтожения Украины": Захарова ответила главе Минобороны Незалежной
27 октября 2019, 15:39 • 153 • Политика
Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на слова главы Минобороны Украины об "опыте пятилетней войны с Россией". "Безусловно, этот опыт самоуничтожения альянсу интересен", - сказала она.
В Москве прокомментировали заявление министра обороны Украины Андрея Загороднюка о "пятилетнем опыте войны с Россией". С заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она отметила, что единственный опыт, который имеется у Незалежной, - это опыт самоуничтожения. По её словам, Киев сумел всего за 30 лет развалить благополучный край, заставить людей уйти с оружием в леса и перессорить всех со всеми.
Напомним, что слова главы Минобороны Украины об "уникальном" опыте "пяти лет войны с Россией" прозвучали на встрече министров обороны НАТО в Брюсселе. Загороднюк заявил, что Киев может поделиться этим опытом с членами военного блока.
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