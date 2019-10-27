"НАТО будет интересен опыт самоуничтожения Украины": Захарова ответила главе Минобороны Незалежной

В Москве прокомментировали заявление министра обороны Украины Андрея Загороднюка о "пятилетнем опыте войны с Россией". С заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что единственный опыт, который имеется у Незалежной, - это опыт самоуничтожения. По её словам, Киев сумел всего за 30 лет развалить благополучный край, заставить людей уйти с оружием в леса и перессорить всех со всеми.

"Подобное мало кому удавалось. Безусловно, этот опыт самоуничтожения альянсу интересен", - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Напомним, что слова главы Минобороны Украины об "уникальном" опыте "пяти лет войны с Россией" прозвучали на встрече министров обороны НАТО в Брюсселе. Загороднюк заявил, что Киев может поделиться этим опытом с членами военного блока.