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"НАТО агрессивно": Джабаров объяснил, почему соседка России держится подальше от альянса

29 января 2022, 04:20  •  48 • Политика
Финляндия, ближайшая соседка России, не является членом Североатлантического альянса. Заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что это мудрая политика. "НАТО агрессивно", - отметил он.
Финляндия держит политический нейтралитет. Ранее власти этой страны напомнили, что вступление в НАТО исключено в обозримом будущем. Премьер-министр Санна Марин назвала ключевой структурой в обеспечении безопасности Евросоюз.
Владимир Джабаров уверен: Финляндия избрала мудрую политику. Ни разу с момента объявления этой страной нейтралитета и независимости, Россия не давала ни единого повода усомниться, что настроена миролюбиво.
Вступление Финляндии в НАТО обернулось бы большими проблемами. Во-первых, немалыми расходами. Во-вторых, эскалацией напряжённости.
"Эта организация сама по себе агрессивная. Она никого не защищает и пытается втянуть в конфликт", - приводят слова сенатора "Народные Новости".
По его мнению, сохранение нейтралитета для Финляндии гораздо более выгодно, чем присоединение к альянсу.

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