Финляндия, ближайшая соседка России, не является членом Североатлантического альянса. Заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что это мудрая политика. "НАТО агрессивно", - отметил он.

Финляндия держит политический нейтралитет. Ранее власти этой страны напомнили, что вступление в НАТО исключено в обозримом будущем. Премьер-министр Санна Марин назвала ключевой структурой в обеспечении безопасности Евросоюз.

Владимир Джабаров уверен: Финляндия избрала мудрую политику. Ни разу с момента объявления этой страной нейтралитета и независимости, Россия не давала ни единого повода усомниться, что настроена миролюбиво.

Вступление Финляндии в НАТО обернулось бы большими проблемами. Во-первых, немалыми расходами. Во-вторых, эскалацией напряжённости.

"Эта организация сама по себе агрессивная. Она никого не защищает и пытается втянуть в конфликт", - приводят слова сенатора "Народные Новости".

По его мнению, сохранение нейтралитета для Финляндии гораздо более выгодно, чем присоединение к альянсу.