"НАТО – это банда, в которой всех участников "вяжут" кровью"

Полковник в отставке, военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец рассказал Царьграду, что из себя представляет сейчас Североатлантический альянс и в чём его сильные и слабые стороны.

Консенсус – это декорация

– Виктор Николаевич, чуть ли не на днях прошло сообщение, что НАТО готово применять силу в ответ даже не на военную агрессию, а на давление на одного из членов альянса. Я такого припомнить не могу.

– Такой хитрой формулировки до сих пор действительно не было. Она туманная, и здесь совершенно стирается такой понятный всем порог войны. Понятно, что в Уставе НАТО написано, что нападение на одного из членов является нападением на всех. Тут понятно, тут речь о нападении и так далее. Здесь же они берут на себя право самим сформулировать угрозу, самим её определить, даже не военную угрозу. Это, по сути, полное развязывание рук НАТО и, в общем, присвоение себе права силой ликвидировать даже тех противников, которые не применяют оружие против НАТО. Я бы сказал, что это не новое, это уже бандитское слово НАТО. Эта формулировка очень похожа на американскую ядерную доктрину. Если когда-то США говорили, что будут применять ядерное оружие только в случае нападения на них, то недавно решили, что будут применять его в том случае, если обнаружат угрозу Соединённым Штатам Америки. Какую угрозу, непонятно. То есть они берут на себя право применять оружие в том случае, когда им причудится какая-то угроза. Это совершенно сращивает американскую военную, ядерную, неядерную доктрину и доктрину НАТО.

– А как принимаются такие решения в НАТО? Там ведь должен быть консенсус – Вашингтон скажет, что пора бомбить Россию, а Венгрия или Болгария воспротивятся. И всё – войны не будет?

– К великому сожалению, все другие государства, кроме США, не имеют никакого права вмешиваться в военные планы НАТО. Там, как в бандитской организации, если ты против пахана выступишь, будешь за сараем валяться с ножиком в спине. Ещё ни разу не было случая, чтобы при подготовке или проведении натовской операции кто-то открыто выступал против. Да, определённые замечания, даже от самого верного прихвостня США, от Великобритании, были, но они касались частных деталей, но не главного. Вот войска, группировку направить в Афганистан решили, всё, поехали. Это уже потом они начинают оттуда тикать, у кого как получается.

– Но ведь по Уставу НАТО…

– Это всё теория вопроса, красивая формулировка. По данным русской разведки, когда там принимаются планы, то участвуют прежде всего министерства обороны стран-членов. Собирается кодла, вот эти 29 человек, и они там голосуют за уже подготовленное в Вашингтоне решение. Но все эти голосования происходят тайно, чтобы мир не знал о том, кто там хвост задирает.

"Ваше мнение совсем не важно для нас"

– Это ведь раньше, в прошлых войнах надо было концентрировать на границе мощную группировку. А сейчас достаточно пустить ракеты издали. Те же И-2 или В-1 из стратегической бомбардировочной авиации США сбросят бомбы или пустят крылатые ракеты за пару тысяч километров. И всё – война началась. Она так в любой момент может начаться. И США в этом случае и согласие НАТО не надо. Постфактум поставят в известность. Тем более, у американцев в Европе мощная группировка есть.

– Но американцы же не одни пойдут в наступление. Они потащат своих прихвостней, выкрутят им руки, схватят за горло. Эти прихвостни привязаны к американской колеснице. Это опять как в банде. Когда идут мочить, никто по кустам не прячется. И каждый должен отметиться кровью.

А знаешь, что самое интересное? Они не знают, как пройти. Годика два назад американцы перебросили небольшую группировку войск через Атлантику – танки, пушки, БТР, и им нужно было в соответствии со сценарием учений погнать их в Польшу. Они высадились в немецком порту, погнали. А случилось, что уже через несколько километров по немецким дорогам вдруг обнаружилось, что под некоторыми мостами американские танки не проходят, и даже бьют их, ломают. И это ввело НАТО в перепуг. А в прошлом году открылись новые моменты этой логистики. Оказывается, что все мосты, которые ведут из Германии в направлении Польши, считай России, не выдерживают тяжеленных американских и английских танков. Почему? Они весят под 70, а то и за 70 тонн. А наши-то танки 40. И тут они почесали репу. Как они просчитали, чтобы прорваться к кордонам России, гигантской натовской армаде, что двинется в сторону России, надо пройти две тысячи мостов. Хорошая цифра. И они сказали, что, может быть, только через десяток из них можно перейти на другую сторону водной преграды. Забавно.

– Но перед операцией, получается, им надо потратить всё же время на согласование?

– Я думаю, что если они что-то задумали, то это уже давно согласовано. Уже согласовано, все подписи поставлены, все секретные пакеты опечатаны. Кем бы ты ни был, румыном, болгарином, поляком, венгром, немцем, французом, уже это дело всё согласовано. Да, возможно, там есть какие-то оговорки, это допускается у них, они же демократы. На обратной стороне приказа войскам НАТО каждый имеет право записать своё особое мнение. Но я не думаю, что там найдётся такой смелый самоубийца.

– И когда из Брюсселя приходит команда, они должны в региональных командных центрах только вскрыть пакет "План действий Цурюк" или "План действий Капут"?

– Да, сначала собираются министры обороны, там это принимается, и с этими пакетами в зубах они разъезжаются в свои страны. И потом по закрытой связи идёт указание, а в пакетах всё расписано, все директивы и планы действий – какая дивизия, куда, в какой район должна выйти, французская или польская. Всё это решается в штаб-квартире НАТО, естественно, под плотнейшим патронажем США. Это так же примерно работает, как у нас проводятся внезапные проверки. Генеральный штаб готовит для каждого округа свою внезапную проверку, всё это запечатывается в конвертик или идёт в Кремль. И потом Путин вызывает Шойгу и говорит: "Сергей Кужугетович, что-то мы давно не шевелили войска". – "С какого начнём?" – "Давайте с Дальнего Востока". Вытаскивают конверт, где написано "Восточный военный округ", открывают его, и Шойгу мчится в Министерство обороны или прямо из Кремля звонит – ВВО. И понеслась внезапная проверка.

Вы мне ногу отдавили

– О, здесь у нас преимущество, нам не надо собирать министров обороны разных стран.

– Да, любой военный колхоз – чем больше стран, тем хреновее работает. Тем более, если посмотреть те же межгосударственные отношения, у них друг к другу большое количество претензий.

– Да, безусловно. У Турции с Грецией, поляки стали на немцев волну гнать, венгры с румынами, а те с болгарами тоже не без противоречий живут.

– Турция с Грецией – это просто цветочки ещё. Ты посмотри, что сейчас с Турцией делается. Я помню дикую возню, когда Турция прикупила С-400, там телефоны Эрдогана дымились в кабинете, и, как бешеные крысы на тонущем корабле, забегали американские дипломаты в Анкаре. Уже Турцию США покарали и ещё раз будут карать. Не успел шевельнуть Эрдоган хвостиком, так, по-моему, уже штук 30 атомных бомб США забрали у него из-под носа. Я уже не говорю о том, что разорвали контракт на поставку F-35.

Генсек НАТО Столтенберг говорит о полном единстве в рядах НАТО, что, конечно, тоже является брехнёй. И не зря вопрос о механизме голосования глубоко зарыт в недрах командования НАТО, потому что это показывает отсутствие единства. За все годы существования НАТО не было ни разу такого периода, когда бы что-то внутри него не искрило. Было такое, когда, например, Берлин заявлял, что им незачем в Афганистан лезть, чтобы их солдаты там умирали за какие-то непонятные интересы. Примерно такую же фразу и Макрон соорудил годика полтора назад: мы должны понимать наши стратегические интересы и ради чего французские воины должны жертвовать своим жизнями. Было это и во время войны в Ираке, которую США затеяли. Даже сейчас в Сирии, помнишь, Обама гордо говорил: мол, 62 страны поддерживают нашу группировку. А на поверку оказалось 5-6 стран. Кто там у ног США вертится? Франция, Англия, ну Германия, может быть, отчасти. Турция там свою линию ведёт.

Но есть и другие противоречия.

– Это Вы о чём?

– Тебе ни о чём не говорит фраза юного Макрона в прошлом году о "смерти мозга" НАТО? Это уже новая тенденция. И Берлин, и Париж частенько стали заявлять о своей золотой идее создания европейской армии, и сразу получают по башке. Это самый страшный сон в европейском НАТО. Москва, конечно, поддерживает эту европейскую военную систему безопасности, потому что это очень разрушительный шаг для НАТО. А не против этой идеи не только Германия и Франция, там Испания на подходе и Италия не против присоединиться. И вот этот разговор становится таким звоночком.

И не случайно сейчас пошли дискуссии, чтобы в чреве НАТО организовать такое маленькое как бы НАТО, состоящее из "подготовишек", желающих вступить в сам блок, но не могущих это сделать. Грузия, Украина и Молдавия – это как раз и есть "подготовишки", которых формируют и нацеливают в антироссийском направлении. И ещё они страховка для Вашингтона на случай, если "большие" европейцы станут артачиться всерьёз.

Политика на подпевках

– Когда НАТО организовывали, больший упор делался на военные составляющие, на необходимость военного противостояния. А сейчас всё больше политических заявлений от спикеров слышим. Этот блок сейчас больше военный или всё же политический?

– Если проследить за риторикой натовского руководства за все годы его существования, нетрудно заметить, что они упорно делают акцент на политической составляющей. Это, конечно, лицемерие, я бы даже сказал, идеологическое мошенничество. Почему они тогда к словам Путина не прислушиваются, который уже раз десять повторил, что если блок НАТО и должен как-то эволюционировать, преобразоваться, то должен превратиться в международную политическую организацию, исключая все его военные компоненты. Но пока у блока есть танки, пушки, самолёты, военная доктрина, никто, ни один идиот в этом мире не согласится считать НАТО только политической организацией. Если бы НАТО был чисто политической организацией, то сколько бы войн не совершилось бы на земном шарике и сколько миллионов человек остались бы живы. Я недавно читал американскую честную статистику, там прозвучала страшная цифра. За годы своего существования войска НАТО уничтожили, внимание, 11 миллионов человек. Вот такой это голубь мира, такая "политическая" структура. Как бы она ни маскировалась под зонтиком политики, это гигантская военная машина.

Наверное, я был бы большим дураком, если бы не обратил внимания ещё на один момент. За годы существования НАТО и у советского, и у российского Кремля были некоторые порывы вступить в этот блок. Я хорошо помню, когда Ельцин в начале 90-х съездил на поезде в Польшу и сделал заявление в Варшаве, что Россия вполне могла бы вступить в НАТО. Уезжая, пьяненький Борис Николаевич заявил, что да, мы вполне рассматриваем вопрос. Когда он протрезвел, когда его нога ступила на асфальт Белорусского вокзала, когда его разбудили, нашлись люди, которые сказали: Борис Николаевич, вы погорячились. И он уже на Белорусском вокзале заявил: ну нет, пока этот вопрос нам решать нельзя. И Владимир Владимирович Путин делал заявления, ставил одно условие, что если эта организация станет чисто политической, то он не исключал возможность вступления России в неё.

Под разговоры о политике идёт не просто расширение НАТО. На протяжении 30 лет крупнейшее воинское формирование, не мебельные фабрики, не пивные заводы, не дома терпимости приближаются к российским границам, а крупные воинские контингенты. Они же не из пластилина и из дерева сделаны, ракеты, пушки, корабли. Всё это там уже рядом. Я не зря говорю, что скоро натовские танки будут своими стволами чесать золочёные купола Пскова. Скоро, если мы не очухаемся.

– А как нам очухаться?

– У нас есть два прекрасных козыря, помимо наших новых вооружений, – Куба и Венесуэла. В прошлом году мы послали военно-транспортным самолётом сто советников в Венесуэлу. Безоружных мужиков, просто чтобы помочь проведению военной реформы. Без пистолетов, без патронов прилетели. Так Белый дом по горло в моче стоял и орал, что русские уже у порога. А если мы там поставим "Искандерчики", если мы присядем там на взлётную полосу МиГ-31 с "Кинжалом"… А Куба готова нам причалик хороший такой отдать, можно лодочку с "Калибриками" поставить. Мы же ничего плохого не будем делать, мы просто постоять… Есть ещё Северная Корея, которую мы при Ельцине просто предали. На Европу надеяться – дохлый номер. Европа всегда занималась французской любовью с теми, кто был сильный, она всё время прислонялась к тем, кто сильней. Вспомни румынского короля Михая, который в итоге даже орден Победы умудрился получить после того как румыны пришли к нам с гитлеровцами. Ты же не думаешь, что болгарские, румынские, венгерские воины будут проявлять мужество и героизм в борьбе с Россией в интересах США. Это пока идёт такое политическое бравирование, блеф, хайп. Но когда русские ракеты полетят в ответ на Берлин, Париж, Варшаву, атомные развалины европейских столиц сыграют свою воспитательную роль.

– Боюсь, там воспитывать тогда уже будет некого…

– А что поделать? Хочу тебе сказать, что мы с Европой, с НАТО никогда не договаривались воевать только обычными видами вооружений. Это принципиальный момент. И это не секрет ни для Европы, ни для всего НАТО.