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"Натасканный натовский ястреб": Что получают прибалтийские министры за "тявканье" на Россию?

16 июля 2020, 03:00  •  81 • В мире
Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец в разговоре с Царьградом высказался по поводу заявления министра обороны Эстонии, в котором последний назвал Россию врагом. Эксперт объяснил, зачем "натасканным натовским ястребам" "тявкать" на Россию, отметив, что к этой категории относятся почти все министры карликовых прибалтийских стран.
Министр обороны Эстонии Юри Луйк в обращении к новобранцам назвал Россию врагом. В разговоре с Царьградом военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец прокомментировал это заявление.
Он назвал министра обороны Эстонии хорошо натренированным, натасканным на Россию "натовским ястребом".
"Чем сильнее он будет лаять на Россию, тем больший кусок от натовского бублика получит. И ничего особенного в этом нет. Хорошо надрессированные прибалтийские собачки, которые возглавляют ведомства прибалтийских карликовых государств, постоянно заявляют что-то подобное", - объяснил Баранец.
В противном случае, добавил обозреватель, если министры не будут "тявкать", США не подарят им списанные автоматы или полусгнившие катера, не пообещают защиты от "клыкастого русского медведя".
"Заявление лучше всего говорит о том, что у такого товарища нет собственных мозгов. Ему только покажи карту России, он сразу начинает тявкать, что Россия - враг. Американцы, по моему мнению, всё-таки запустили неведомую миру болезнь, пострашнее коронавируса. Заразили всех антироссийской пандемией. Чем больше болеешь, тем больший кусок пряника от Вашингтона получишь", - объяснил Баранец.
Он подчеркнул, что мог бы ещё понять, если бы Эстония назвала врагом Ватикан или любую другую маленькую страну, тогда, исходя из соразмерности армий, такое заявление можно было бы считать благоразумным.
"А то, что Россия - враг, выглядит просто смешным нелепым да и глупым", - подчеркнул Баранец.

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