"Наступят последние времена": Захарова цитатой с намёком ответила на идею борьбы G7 с Россией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова цитатой с намёком ответила Великобритании на идею настроить страны G7 на борьбу с Москвой. Она привела слова святого Антония: "Наступят последние времена".

Так Захарова прокомментировала заявление министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба, который предложил странам "Большой семёрки" (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) создать механизм борьбы с "дезинформацией и пропагандой" России.

Официальный представитель МИД России по случаю празднования Пасхи напомнила слова подвижника Антония Великого: "Наступят последние времена, когда девять больных придут к одному здоровому и скажут: "Ты болен, потому что ты не такой, как мы".

По словам Захаровой, это очень напоминает текущую политическую ситуацию на Западе, когда любая иная точка зрения воспринимается как враждебная, а собственные грехи выдаются за чужие.

Впору задуматься, почему насквозь больные пропагандой страны обвиняют в собственных грехах нашу страну, - отметила она, выступая на радиостанции "Говорит Москва".

Напомним, что ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Великобритания ведёт хитрую политику. Она пытается настроить весь Запад против России, но при этом сама остаётся открытой для диалога с Москвой. Британский политолог Финиан Каннингем восхитился точностью этого высказывания, отметив, что Лавров одной фразой смог "вывести на чистую воду" погрязший в лицемерии Лондон.