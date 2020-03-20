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"Наступление ВСУ в Донбассе отменит коронавирус": Инсайдеры заявили о болезни майора

20 марта 2020, 15:35  •  60 • Политика
По словам источников, майор ВСУ Супрунюк заразился коронавирусом от дочери, и теперь все бойцы бригады, которая должна была отправиться в зону боевых действий, проходят проверку. Таким образом, "наступление ВСУ в Донбассе отменит коронавирус", полагают инсайдеры.
В Черновицкой области зафиксировано пять новых случаев заболевания коронавирусом, пишет "Русская весна" со ссылкой на губернатора Сергея Оскчука. Фактически область стала очагом распространения болезни, а некоторые населённые пункты уже сейчас решили закрыть блокпостами.
Вчера стало известно о заражении 52-летнего жителя Мариуполя, который недавно вернулся из Египта. Кроме того, обсуждается заражение украинского военнослужащего, добавляют журналисты. По всей видимости, на лечении находится боец одной из воинских частей ВСУ г. Ровно майор Ю.Супрунюк. Журналисты полагают, что речь идёт о 30-й механизированной бригаде.
Супрунюк мог заразиться от своей дочери, которая недавно прибыла из Италии. Сейчас она находится в специзоляторе Ровенской областной клинической больницы. Инсайдеры "Русской весны" говорят, что в скором времени Супрунюк должен был отправиться в Донбасс. С другой стороны, ВСУ, как говорят журналисты, скрывают факт заболевания своего бойца.
"Все военнослужащие, контактировавшие с больным, проходят в обязательном порядке углубленное медицинское освидетельствование с прохождением флюорографии", - отмечено в сообщении.
Есть вероятность, что из-за угрозы распространения коронавируса внутри украинской армии, сроки прибытия всей бригады ВСУ в зону боевых действий будут пересмотрены.

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