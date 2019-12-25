"Наступит примерно никогда": В Сети высмеяли "жёсткий" ответ Украины поезду Путина в Крыму

Подконтрольная властям Украины виртуальная прокуратура "Автономной Республики Крым" возбудила уголовное дело по факту пересечения пассажирским поездом Санкт-Петербург - Симферополь государственной границы Украины. "Жёсткий" ответ Украины прокомментировала журналистка и блогер Юлия Витязева.

Она напомнила, что украинские власти регулярно выписывают штрафы авиакомпаниям и судовладельцам, "нарушающим территориальную границу Украины". И все эти штрафы уходят... в никуда.

"Просто напомню, что Украина регулярно выписывает штрафы авиакомпаниям и судовладельцам, "нарушающим территориальную границу Украины", складывает их в отдельную папочку, переможно оглашает накопившуюся сумму и... ждёт своего звёздного часа, который наступит примерно никогда", - пишет Юлия Витязева в Twitter.

"И в украинской прокуратуре за этот бред сивой кобылы получают зарплату..." - отмечает Олечка @olechka08lanina.

"Да что ж с ними такое творится. Вообще разум потеряли", - пишет @MLaryss.

"Да все в здравом уме облетают эту цитадель демократии", - добавляет Алексис @1978_alex2906.