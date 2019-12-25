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"Наступит примерно никогда": В Сети высмеяли "жёсткий" ответ Украины поезду Путина в Крыму
25 декабря 2019, 22:39 • 96 • Политика
На Украине возбудили дело после проезда поезда по мосту в Крым. "Незалежная всё ждёт своего звёздного часа, который наступит примерно никогда", - комментируют потуги украинских чиновников в соцсетях.
Подконтрольная властям Украины виртуальная прокуратура "Автономной Республики Крым" возбудила уголовное дело по факту пересечения пассажирским поездом Санкт-Петербург - Симферополь государственной границы Украины. "Жёсткий" ответ Украины прокомментировала журналистка и блогер Юлия Витязева.
Она напомнила, что украинские власти регулярно выписывают штрафы авиакомпаниям и судовладельцам, "нарушающим территориальную границу Украины". И все эти штрафы уходят... в никуда.
Напомним, что в понедельник, 23 декабря, Россия официально открыла железнодорожное пассажирское сообщение с Крымом по мосту через Керченский пролив. Первым на поезде по Крымскому мосту проехал президент России Владимир Путин.
Фото: скриншот Twitter/@Vityzeva
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