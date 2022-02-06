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"Наступил - получай": Лукашенко рассказал, сколько продлится война на Украине
06 февраля 2022, 17:40 • 54 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предположил, каким будет противостояние, если Украина развяжет войну. Он рассказал, сколько продлится вооружённый конфликт. "Наступил - получай", - произнёс белорусский лидер.
Если Киев отдаст приказ наступать на Донбасс, белорусская армия ответит на применение силы точно так же, как армия России. Об этом Александр Лукашенко рассказал в интервью на YouTube-канале "Соловьёв Live". Он согласился с уточнением, что это будет совместным русско-белорусским ответом.
По мнению президента Белоруссии, Киев к войне подталкивает Вашингтон. Президент России в данной ситуации поступает совершенно верно.
"Я это поддерживаю. Мы нарисовали "красные линии". Наступил на "красную линию" - получай!" - произнёс политик.
Он не исключил нанесения ракетного удара по Украине и применение другого оружия в ответ на военные действия ВСУ. Однако, считает Александр Лукашенко, большой войны в европейской части континента опасаться не следует.
"Слишком комфортно мы живём", - объяснил политик причину.
Европа отлично понимает, насколько бесперспективно воевать против России. Если Украина развяжет войну, то вооружённое противостояние продлится 3-4 дня максимум. По мнению Лукашенко, там "некому будет против нас воевать".
Ранее о четырёхдневной войне на Украине говорил и известный публицист депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Он спрогнозировал, как будет происходить "принуждение Украины к миру".
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