"Наступил - получай": Лукашенко рассказал, сколько продлится война на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предположил, каким будет противостояние, если Украина развяжет войну. Он рассказал, сколько продлится вооружённый конфликт. "Наступил - получай", - произнёс белорусский лидер.

Если Киев отдаст приказ наступать на Донбасс, белорусская армия ответит на применение силы точно так же, как армия России. Об этом Александр Лукашенко рассказал в интервью на YouTube-канале "Соловьёв Live". Он согласился с уточнением, что это будет совместным русско-белорусским ответом.

По мнению президента Белоруссии, Киев к войне подталкивает Вашингтон. Президент России в данной ситуации поступает совершенно верно.

"Я это поддерживаю. Мы нарисовали "красные линии". Наступил на "красную линию" - получай!" - произнёс политик.

Он не исключил нанесения ракетного удара по Украине и применение другого оружия в ответ на военные действия ВСУ. Однако, считает Александр Лукашенко, большой войны в европейской части континента опасаться не следует.

"Слишком комфортно мы живём", - объяснил политик причину.

Европа отлично понимает, насколько бесперспективно воевать против России. Если Украина развяжет войну, то вооружённое противостояние продлится 3-4 дня максимум. По мнению Лукашенко, там "некому будет против нас воевать".

Ранее о четырёхдневной войне на Украине говорил и известный публицист депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Он спрогнозировал, как будет происходить "принуждение Украины к миру".