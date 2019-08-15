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"Наступающих красных так и не декоммунизировали": На Украине высмеяли "знаки отличия" ВСУ
15 августа 2019, 15:54 • 177 • Политика
На учениях ВСУ солдат наступающей стороны пометили лентами красного скотча, что насмешило пользователей соцсетей. "Наступающих красных так и не декоммунизировали", - шутят в Twitter.
На Украине высмеяли бойцов ВСУ, использовавших красный скотч в качестве знаков различия на учениях в Николаевской области. Фотографии помеченных клейкой лентой военных опубликованы в соцсетях.
Речь идёт о масштабных манёврах, которые начались на Украине в Николаевской области на скандальном полигоне "Широкий лан", где в 2016 году палатки военных буквально тонули в грязи. Также место основательно "прославилось" из-за проблем с обеспечением солдат едой.
Известно, что на учениях ВСУ собираются отрабатывать "тактические приёмы", которые были "наработаны" в Донбассе. Речь не об артиллерийских обстрелах, как можно было бы подумать. Украинские военные будут тренироваться вести наступление с форсированием водной преграды.
Примечательным моментом стало то, что наступающую и обороняющуюся стороны решили разграничить при помощи цветного скотча. На фото с учений видно, что солдат стороны наступления пометили красными лентами, что стало поводом для шуток в соцсетях.
Тем временем украинская армия в Донбассе продолжает осуществлять обстрелы, несмотря на подписанное "бессрочное" и "хлебное" перемирие. Недавно поступали сообщения об обстреле окраин Горловки, в результате которых пострадал жилой дом рабочего посёлка шахты им.Гагарина.
Фото: скриншот Twitter/@topwar_ru
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