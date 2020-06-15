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"Наступательная дипломатия"? Кулеба прав: Пушков расшифровал слова главы МИД Украины
15 июня 2020, 14:00 • 196 • Политика
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о "наступательной дипломатии" Киева в отношениях с Москвой. Российский сенатор Алексей Пушков иронично подметил, что Кулеба прав, и иронично расшифровал сказанные украинским министром слова.
Напомним, ранее, рассуждая об отношениях между Киевом и Москвой, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Укринформу" заявил о так называемой "наступательной дипломатии" по отношению к России. Якобы Киев навязывает Москве ситуации, на которые, мол, той приходится реагировать.
Российский сенатор Алексей Пушков у себя на странице в Twitter иронично подметил, что Кулеба прав. Но только в одном.
"Когда глава МИД Украины толкует о "наступательной дипломатии", он прав в том смысле, что Украина раз за разом наступает на одни и те же грабли", - расшифровал сказанное украинским министром Пушков.
Продолжив свою мысль, российский сенатор обратил внимание на то, как именно Украина пытается обойти Минские соглашения, подчеркнув безуспешность этих попыток.
"А Донбасс от Украины - всё дальше", - резюмировал сенатор, добавив, что именно в этом смысле можно говорить о дипломатии со стороны Киева как о "наступательной".
Фото: скриншот twitter/Alexey_Pushkov
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