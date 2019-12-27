|
"Наступать Вашингтону на ноги, чтобы было очень больно": Коротченко предложил свой ответ на санкции США
27 декабря 2019, 23:24 • 155 • Политика
Коротченко подсказал, как Россия должна ответить на санкции США. "Надо действовать первыми - наступать Вашингтону на ноги так, чтобы тому было очень больно - англосаксы понимают только силу", - считает военный эксперт.
Если санкций и давления США России не избежать, надо действовать первыми - наступать Вашингтону на ноги так, чтобы тому было очень больно. Такое мнение высказал военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" и директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.
Речь идёт о введенных США санкциях против газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", которые подписал американский президент Дональд Трамп. Из-за этого укладка последних километров трубы в Балтийском море временно приостановилась.
Напомним, что похожие мысли высказывал и президент России Владимир Путин. В одном из интервью он отметил, что если драка неизбежна - необходимо бить первым.
Фото: скриншот Twitter/@i_korotchenko
Подпишитесь на нас
Загрузка...
155
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
26 декабря 2019, 11:39
|
25 декабря 2019, 09:39
|
23 декабря 2019, 12:09
|
23 декабря 2019, 02:24
|
22 декабря 2019, 00:24
|
26 декабря 2019, 10:12
|
25 декабря 2019, 12:54