"Наступать Вашингтону на ноги, чтобы было очень больно": Коротченко предложил свой ответ на санкции США

Если санкций и давления США России не избежать, надо действовать первыми - наступать Вашингтону на ноги так, чтобы тому было очень больно. Такое мнение высказал военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" и директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

Речь идёт о введенных США санкциях против газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", которые подписал американский президент Дональд Трамп. Из-за этого укладка последних километров трубы в Балтийском море временно приостановилась.

"Англосаксы понимают только силу, а козлы в Конгрессе - исключительно силу. Наступать им и улыбаться, они любят, когда улыбаются!" - написал в Twitter Игорь Коротченко. "Самое лучшее - это принять закон о запрете всем госслужащим иметь собственность и счета в США", - считает @koshmann1984. "Надо полностью отказаться от доллара США. Невозможное возможно, а остальное от лукавого!" - добавляет @Pavelulybkin.

Напомним, что похожие мысли высказывал и президент России Владимир Путин. В одном из интервью он отметил, что если драка неизбежна - необходимо бить первым.

Фото: скриншот Twitter/@i_korotchenko