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"Наступать Вашингтону на ноги, чтобы было очень больно": Коротченко предложил свой ответ на санкции США

27 декабря 2019, 23:24  •  155 • Политика
Коротченко подсказал, как Россия должна ответить на санкции США. "Надо действовать первыми - наступать Вашингтону на ноги так, чтобы тому было очень больно - англосаксы понимают только силу", - считает военный эксперт.
Если санкций и давления США России не избежать, надо действовать первыми - наступать Вашингтону на ноги так, чтобы тому было очень больно. Такое мнение высказал военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" и директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.
Речь идёт о введенных США санкциях против газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", которые подписал американский президент Дональд Трамп. Из-за этого укладка последних километров трубы в Балтийском море временно приостановилась.
"Англосаксы понимают только силу, а козлы в Конгрессе - исключительно силу. Наступать им и улыбаться, они любят, когда улыбаются!" - написал в Twitter Игорь Коротченко.
"Самое лучшее - это принять закон о запрете всем госслужащим иметь собственность и счета в США", - считает @koshmann1984.
"Надо полностью отказаться от доллара США. Невозможное возможно, а остальное от лукавого!" - добавляет @Pavelulybkin.
Напомним, что похожие мысли высказывал и президент России Владимир Путин. В одном из интервью он отметил, что если драка неизбежна - необходимо бить первым.
Фото: скриншот Twitter/@i_korotchenko

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