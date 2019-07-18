Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Дешевле чашки кофе: Швейцария завлекает новых жителей полуразрушенными домами
Как Киев переводят на украинский: Расстреливать за русский не будем. Но не хочеш...
«Призывы к террористической деятельности»: СК возбудил уголовное дело в отношени...
Зеленский признал, что инициировал разговор с Путиным вопреки желанию западных п...
Главная / Политика

"Настроены пророссийски": СБУ заподозрили жителей Запорожья в госизмене

18 июля 2019, 08:39  •  150 • Политика
СБУ начала расследование государственной измены "пророссийских сил" в украинском Запорожье.
Стало известно о том, что СБУ начала расследование в отношении ряда представителей "пророссийски настроенных партий" – жителей Запорожья. Последние, по данным украинских следователей, выступали за идеи федерализации. В итоге заведено уголовное дело по двум статьям: "Государственная измена" и "Подкуп избирателей".
"Они предоставляют помощь представителям иностранных организаций в проведении подрывной деятельности, угрожающей суверенитету и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении СБУ.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру получения российских паспортов переехавшим в Россию жителям Донбасса. Ранее такой возможностью могли воспользоваться лишь жители ЛНР и ДНР. Соответствующий документ был опубликован на сайте Кремля.
Подписанный Путиным документ дает возможность гражданам Украины, переехавшим из Донбасса в Россию, получить российское гражданство, минуя два главных барьера. Первый - это необходимость непрерывного проживания в России на протяжении не менее 5 лет. Второй - сдача обязательного экзамена на знание русского языка.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



150
Источник
Похожие новости
18 июля 2019, 03:24
Посол Антонов заявил, что США развязали против России визовую войну
17 июля 2019, 16:24
Нападение на дипломатов в Ираке: Боевики атаковали ресторан с сотрудниками консульства Турции
17 июля 2019, 17:39
Захарова: межвенесуэльские переговоры на Барбадосе вызывают сдержанный оптимизм
17 июля 2019, 22:54
В Кремле ответили на предложение изменить Конституцию
17 июля 2019, 22:54
В Госдуме предложили обязать министров отчитываться перед парламентом
17 июля 2019, 22:54
107 на 19: Луганск и Киев договорились об обмене пленными
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 июля 2019, 02:09
"Вова, на дорогу смотри": Разболтавшегося о Путине Зеленского "вернули...
18 июля 2019, 02:09
"Осталось выяснить, какая страна "наша": Признавший вину в крушении МН...
18 июля 2019, 02:09
"П*здуйте, хохлы": Бердянск встречает украинских туристов (Анна Сочина)
18 июля 2019, 05:24
Дешевле чашки кофе: Швейцария завлекает новых жителей полуразрушенными домами
18 июля 2019, 05:24
"Плакали и орали": Беженцы с Украины не сдержали эмоций, узнав о подарке Пу...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 июля 2019, 08:24
Разобрали до винтика и скопировали: Как украинские гастарбайтеры за бесценок продали Китаю авиатехнологии
11 июля 2019, 17:09
«Риск прямой конфронтации усилился»: Москва призвала все стороны проявлять сдержанность в районе Персидского залива
14 июля 2019, 21:56
Россия возродила великую стройку СССР. И вот для чего
11 июля 2019, 23:54
Жители Тбилиси: "Путин хотел наказать нас, но ему не удалось" (Опрос)
17 июля 2019, 19:24
«Люди сознание теряют от такого зрелища»: почему жители Ржева вынуждены хоронить умерших на затопленном кладбище
14 июля 2019, 00:39
"Дурень думкою богатеет": На Украине придумали "план", как отобрать у России "Северный поток - 2"
16 июля 2019, 12:39
Украинские вояки сбросили на себя полтонны взрывчатки
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.