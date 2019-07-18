"Настроены пророссийски": СБУ заподозрили жителей Запорожья в госизмене

Стало известно о том, что СБУ начала расследование в отношении ряда представителей "пророссийски настроенных партий" – жителей Запорожья. Последние, по данным украинских следователей, выступали за идеи федерализации. В итоге заведено уголовное дело по двум статьям: "Государственная измена" и "Подкуп избирателей".

"Они предоставляют помощь представителям иностранных организаций в проведении подрывной деятельности, угрожающей суверенитету и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении СБУ.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру получения российских паспортов переехавшим в Россию жителям Донбасса. Ранее такой возможностью могли воспользоваться лишь жители ЛНР и ДНР. Соответствующий документ был опубликован на сайте Кремля.

Подписанный Путиным документ дает возможность гражданам Украины, переехавшим из Донбасса в Россию, получить российское гражданство, минуя два главных барьера. Первый - это необходимость непрерывного проживания в России на протяжении не менее 5 лет. Второй - сдача обязательного экзамена на знание русского языка.