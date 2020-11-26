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"Настоящий убийца": В США признали превосходство российского Су-35С
26 ноября 2020, 23:30 • 121 • Политика
National Interest оценил Су-35С - сверхманевренность делает его настоящим убийцей. "Может поражать наземные и морские цели, в том числе объекты инфраструктуры, прикрытые системами ПВО, а также объекты, расположенные на значительном удалении от базовых аэродромов", - перечисляет американский военный эксперт.
Российский истребитель Су-35С даже без технологии "стелс" является настоящим убийцей. Такое мнение высказал обозреватель американского аналитического журнала National Interest Петер Сучиу.
Он характеризует Су-35С как истребителя поколения 4++. Основным достоинством, делающим самолёт одним из лучших в своём роде, аналитик называет невероятную маневренность воздушного охотника, а также способность выполнять самые разные боевые задачи.
Также обозревателя весьма впечатлил боевой арсенал Су-35С. Особенно он выделил ракеты "воздух-воздух", способные уничтожать цели на расстоянии до 300 километров, и противокорабельные ракеты "Оникс".
Резюмируя всё вышесказанное, Петер Сучиу делает вывод, что российский Су-35С является настоящим воздушным убийцей. И отсутствие стелс-характеристик не делает его менее опасным, чем истребители пятого поколения.
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