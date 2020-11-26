"Настоящий убийца": В США признали превосходство российского Су-35С

Российский истребитель Су-35С даже без технологии "стелс" является настоящим убийцей. Такое мнение высказал обозреватель американского аналитического журнала National Interest Петер Сучиу.

Он характеризует Су-35С как истребителя поколения 4++. Основным достоинством, делающим самолёт одним из лучших в своём роде, аналитик называет невероятную маневренность воздушного охотника, а также способность выполнять самые разные боевые задачи.

"Может поражать наземные и морские цели, в том числе объекты инфраструктуры, прикрытые системами ПВО, а также объекты, расположенные на значительном удалении от базовых аэродромов", - перечисляет эксперт.

Также обозревателя весьма впечатлил боевой арсенал Су-35С. Особенно он выделил ракеты "воздух-воздух", способные уничтожать цели на расстоянии до 300 километров, и противокорабельные ракеты "Оникс".

Резюмируя всё вышесказанное, Петер Сучиу делает вывод, что российский Су-35С является настоящим воздушным убийцей. И отсутствие стелс-характеристик не делает его менее опасным, чем истребители пятого поколения.