"Настоящий Родченков где-то с кляпом во рту": Информатор ВАДА не скрыл свою личину в новом образе

Интернет-пользователи раскритиковали Григория Родченкова за "показуху", которую он устроил на записи интервью для BBC. В частности, граждан возмутило, что Родченков появился в балаклаве и темных очках.

В сети блогеры отметили, что информатор ВАДА мог сделать пластическую операцию.

Однако это мнение не было поддержано большинством граждан. Многие из них усомнились в необходимости так скрывать свою внешность, поскольку лицо Родченкова и так было показано по ТВ.

"Он уже дал интервью без маски и показал свое "новое" лицо. А теперь он скрывает свое лицо. Блестяще. Театр абсурда", - написал один из пользователей.

Некоторые из комментаторов предположили, что интервью BBC давал и вовсе другой человек, а не бывший глава Московской антидопинговой лаборатории.

"Это тайный агент ЦРУ? А настоящий Родченков лежит где-то с кляпом во рту? Верно?" - написал один из пользователей в твиттер.

Напомним, что ранее Григорий Родченков, скрывающийся в США от уголовных дел, заведённых на него в России, заявлял, что боится мести властей нашей страны. Он утверждал, что знает о якобы готовящемся на него покушении.

EXCLUSIVE: From 5pm across @BBCNews @BBCSport

In disguise & living in hiding, doping whistleblower Dr Grigory Rodchenkov tells me letting Russian athletes parade under their flag at the Pyeongchang closing ceremony would be IOC’s “worst decision” pic.twitter.com/7DtfR8pfq9