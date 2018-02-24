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"Настоящий Родченков где-то с кляпом во рту": Информатор ВАДА не скрыл свою личину в новом образе

24 февраля 2018, 01:54  •  760 • В мире
В соцсетях раскритиковали Григория Родченкова, который предстал в интервью BBC в балаклаве и темных очках.
Интернет-пользователи раскритиковали Григория Родченкова за "показуху", которую он устроил на записи интервью для BBC. В частности, граждан возмутило, что Родченков появился в балаклаве и темных очках.
В сети блогеры отметили, что информатор ВАДА мог сделать пластическую операцию.
Однако это мнение не было поддержано большинством граждан. Многие из них усомнились в необходимости так скрывать свою внешность, поскольку лицо Родченкова и так было показано по ТВ.
"Он уже дал интервью без маски и показал свое "новое" лицо. А теперь он скрывает свое лицо. Блестяще. Театр абсурда", - написал один из пользователей.
Некоторые из комментаторов предположили, что интервью BBC давал и вовсе другой человек, а не бывший глава Московской антидопинговой лаборатории.
"Это тайный агент ЦРУ? А настоящий Родченков лежит где-то с кляпом во рту? Верно?" - написал один из пользователей в твиттер.
Напомним, что ранее Григорий Родченков, скрывающийся в США от уголовных дел, заведённых на него в России, заявлял, что боится мести властей нашей страны. Он утверждал, что знает о якобы готовящемся на него покушении.
EXCLUSIVE: From 5pm across @BBCNews @BBCSport
In disguise & living in hiding, doping whistleblower Dr Grigory Rodchenkov tells me letting Russian athletes parade under their flag at the Pyeongchang closing ceremony would be IOC’s “worst decision” pic.twitter.com/7DtfR8pfq9
— Dan Roan (@danroan) 23 февраля 2018 г.

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