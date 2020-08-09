"Настоящий кошмар" в прогнозе Bloomberg: Путина и Лукашенко пытаются столкнуть лбами

С одной стороны, на президента Белоруссии давит оппозиция, бросившая ему "решительный вызов", с другой - российский лидер Владимир Путин, который "настаивает на тесной интеграции".

В этот момент якобы для того, чтобы "подыграть части населения", Лукашенко "обрушился" с критикой на Россию. "Однако Путин может лишить его возможности насладиться победой на выборах", - уверяют аналитики издания.

По их мнению, Лукашенко "разозлил Россию" некоторыми своими действиями, в частности, заявлениями о "готовящемся перевороте" и задержанием 33 "наёмников".

Bloomberg цитирует заявление главы Российского совета по международным делам Андрея Кортунова:

"Выборы указывают на то, что Лукашенко начинает терять хватку. Имея в Минске слабого партнёра, Москва оказалась в выгодном положении. Но есть и риск, потому что он становится всё более непредсказуемым".

Белоруссия давняя и преданная союзница России, однако Лукашенко начал заигрывать с Евросоюзом и Вашингтоном, в то время как Москва "потребовала более тесного союза", пишет издание. И это якобы ухудшило отношения между двумя соседними странами. Однако после выборов, продолжают авторы материала, Кремль постарается создать с Минском "прочный альянс" и привлечь Лукашенко на свою сторону. Такой вывод они делают, ссылаясь на передачи российского телевидения, где якобы "пытаются подчеркнуть народную поддержку" действующего президента Белоруссии.

На самом деле экономический застой внутри страны провоцирует снижение популярности Александра Лукашенко среди граждан страны. На этом фоне оппозиция собирает своих сторонников на многотысячные акции протеста. В ответ на это президент, выступая на днях с обращением, пообещал дать после выборов "самый жёсткий ответ". В этом же выступлении Лукашенко "раскритиковал Кремль" и заявил, что Белоруссия собирается развивать стратегические отношения не только с Россией, но и с США и Китаем, а также другими странами.

"Любое закручивание гаек навредит отношениям с Западом, и именно этого хочет Россия. Для Лукашенко это несомненно самые трудные выборы, и они превращаются для него в настоящий кошмар", - уверяет эксперт из Вашингтона, старший сотрудник Центра анализа европейской политики Брайан Уитмор.

Авторы материала, опубликованного Bloomberg, старательно подводят читателей к выводу: именно этот сценарий, при котором Лукашенко станет для Запада "изгоем", будет больше всего "устраивать Кремль".