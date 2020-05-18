Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Чехия снесла памятник Коневу, но взбесилась из-за челябинских вандалов
"Мы должны воевать с Россией?": Польский актёр пофамильно назвал истин...
По детям ВСУ бьют специально: Экс-атошник сделал сенсационное признание в прямом...
Четыре документа, подставившие Украину в деле MH17: О чём молчат следователи, но...
Главная / Политика

"Настоящий конструкторский шедевр": Китай признал Су-34 лучшим в мире бомбардировщиком

18 мая 2020, 18:55  •  73 • Политика
Китай считает Су-34 лучшим в мире бомбардировщиком. "Самая узнаваемая часть самолёта - его нос, напоминающий по форме утиный клюв, это настоящий конструкторский шедевр", - пишет китайское издание "Хуаньцю шибао".
Китайские эксперты признали российский Су-34 лучшим истребителем-бомбардировщиком в мире. Этого титула он удостоился за выдающуюся манёвренность, высокую скорость и мощный арсенал для уничтожения различных наземных и водных целей.
Особое восхищение у китайцев вызвала способность Су-34 выполнять фигуру высшего пилотажа "Кобра". Практическая значимость этой фигуры в бою заключается в возможности экстренного сброса скорости, что позволяет "стряхнуть с хвоста" истребитель противника в ближнем бою и "обмануть" РЛС с селекцией движущихся целей. В сочетании с возможностью наносить удар по земле с воздуха, а также огромной огневой мощью это превращает Су-34 в идеальное оружие воздушного боя.
Самая узнаваемая часть самолёта - его нос, напоминающий по форме утиный клюв, это настоящий конструкторский шедевр. Приплюснутая передняя часть не только придаёт оригинальность внешнему облику истребителя, но также даёт немалые преимущества, - пишет китайское издание "Хуаньцю шибао".
В частности, речь идёт об установленной в носовой части мощной РЛС, обладающей функцией огибания рельефа и гарантирующей нанесение удара по цели при особых погодных условиях. Также подобное размещение системы освободило место в кабине пилотов, дав возможность поставить кресла в ряд, что значительно улучшает взаимодействие лётчиков.
Учитывая современное положение дел, истребители-бомбардировщики ещё рано отправлять "на пенсию", - подводит итог китайское издание.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



73
Источник
Похожие новости
18 мая 2020, 05:55
Госпереворот со ставкой на Медведева: Бунт олигархов в январе сломал Путин, уверен Аверьянов
18 мая 2020, 09:55
"Не нравится? Удавитесь!" Доктор Мясников защитил флаг России и Путина. Шевченко заявил о репрессиях
18 мая 2020, 11:55
В Киеве российского капитана команды КВН пытались сломать вопросом "Чей Крым?". Не получилось
18 мая 2020, 01:55
Представителей США снова поймали на вранье: Одно фото стало примером "апофеоза фейков"
18 мая 2020, 13:55
"Госпереворот в России осуществлялся исподтишка": Аверьянов указал на очевидные знаки
18 мая 2020, 13:55
"Молюсь за русских", "dasvidanya!": COVID-прогноз экспертов Fox News взбунтовал американцев
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 мая 2020, 01:50
«Проблем не создало»: почему Варшава и Москва не стали перезаключать контракт на тран...
18 мая 2020, 05:55
Госпереворот со ставкой на Медведева: Бунт олигархов в январе сломал Путин, уверен Ав...
18 мая 2020, 07:50
«Наполовину жив»: бизнес лондонского спонсора Навального — Евгения Чичваркина — оказа...
18 мая 2020, 09:55
"Не нравится? Удавитесь!" Доктор Мясников защитил флаг России и Путина. Шев...
18 мая 2020, 08:55
"Не читали, что подписали". Что украинцы говорят о евроинтеграции сейчас
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 мая 2020, 00:55
Двойной удар России при малейшем подозрении: Полковник предложил схему против ядерных сил США
14 мая 2020, 14:20
Поклонская ответила на оскорбления украинского журналиста Гордона. Тот назвал ее «символом предательства»
17 мая 2020, 08:55
Берлин согласен решить проблему Донбасса с РФ, но без Украины
15 мая 2020, 01:55
Неожиданный подарок отцу на день рождения раскрыл семейный скелет в шкафу
16 мая 2020, 00:55
Четыре документа, подставившие Украину в деле MH17: О чём молчат следователи, но говорит полиция
17 мая 2020, 02:55
По детям ВСУ бьют специально: Экс-атошник сделал сенсационное признание в прямом эфире
15 мая 2020, 05:55
"Зашибись победили в нефтяной войне": Саудовская Аравия повысила НДС и отменила прожиточный минимум
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.