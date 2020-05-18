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"Настоящий конструкторский шедевр": Китай признал Су-34 лучшим в мире бомбардировщиком
18 мая 2020, 18:55 • 73 • Политика
Китай считает Су-34 лучшим в мире бомбардировщиком. "Самая узнаваемая часть самолёта - его нос, напоминающий по форме утиный клюв, это настоящий конструкторский шедевр", - пишет китайское издание "Хуаньцю шибао".
Китайские эксперты признали российский Су-34 лучшим истребителем-бомбардировщиком в мире. Этого титула он удостоился за выдающуюся манёвренность, высокую скорость и мощный арсенал для уничтожения различных наземных и водных целей.
Особое восхищение у китайцев вызвала способность Су-34 выполнять фигуру высшего пилотажа "Кобра". Практическая значимость этой фигуры в бою заключается в возможности экстренного сброса скорости, что позволяет "стряхнуть с хвоста" истребитель противника в ближнем бою и "обмануть" РЛС с селекцией движущихся целей. В сочетании с возможностью наносить удар по земле с воздуха, а также огромной огневой мощью это превращает Су-34 в идеальное оружие воздушного боя.
В частности, речь идёт об установленной в носовой части мощной РЛС, обладающей функцией огибания рельефа и гарантирующей нанесение удара по цели при особых погодных условиях. Также подобное размещение системы освободило место в кабине пилотов, дав возможность поставить кресла в ряд, что значительно улучшает взаимодействие лётчиков.
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