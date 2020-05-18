"Настоящий конструкторский шедевр": Китай признал Су-34 лучшим в мире бомбардировщиком

Китайские эксперты признали российский Су-34 лучшим истребителем-бомбардировщиком в мире. Этого титула он удостоился за выдающуюся манёвренность, высокую скорость и мощный арсенал для уничтожения различных наземных и водных целей.

Особое восхищение у китайцев вызвала способность Су-34 выполнять фигуру высшего пилотажа "Кобра". Практическая значимость этой фигуры в бою заключается в возможности экстренного сброса скорости, что позволяет "стряхнуть с хвоста" истребитель противника в ближнем бою и "обмануть" РЛС с селекцией движущихся целей. В сочетании с возможностью наносить удар по земле с воздуха, а также огромной огневой мощью это превращает Су-34 в идеальное оружие воздушного боя.

Самая узнаваемая часть самолёта - его нос, напоминающий по форме утиный клюв, это настоящий конструкторский шедевр. Приплюснутая передняя часть не только придаёт оригинальность внешнему облику истребителя, но также даёт немалые преимущества, - пишет китайское издание "Хуаньцю шибао".

В частности, речь идёт об установленной в носовой части мощной РЛС, обладающей функцией огибания рельефа и гарантирующей нанесение удара по цели при особых погодных условиях. Также подобное размещение системы освободило место в кабине пилотов, дав возможность поставить кресла в ряд, что значительно улучшает взаимодействие лётчиков.