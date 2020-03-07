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"Настоящий герой": В Италии пилот вертолёта спас врачей и больных от верной смерти

07 марта 2020, 00:35  •  50 • В мире
В Италии пилот медицинского вертолёта спас врачей и больных от верной смерти. При подлёте к больнице в воздушное судно попал кусок металлической кровли и машина потеряла управление. Однако благодаря профессиональным действиям пилота удалось избежать трагедии. В соцсетях его назвали настоящим героем.
Как пишет портал 365info.kz, инцидент произошёл в Вероне. На борту вертолёта находились пациенты и врачи. В момент, когда вертолёт подлетал к больнице, порывом ветра с крыши оторвало кусок кровли и отбросило прямиком на винты воздушного судна.
Обычно, чтобы вертолёт потерял управление, достаточно небольшой помехи. В этот раз машину тоже закрутило в воздухе, но пилот смог выровнять её положение и посадить вертолёт на ближайшей парковке. Никто не пострадал.
При этом на опубликованных в Сети кадрах видно, что стоящие поблизости люди начали разбегаться, думая, что вертолёт рухнет прямо на них.
"Настоящий герой", - оценил действия пилота Alexandr Ivanov.
"Это пугающе. Отличный пилотаж", - отметил Chаrles Tempson.
"Везунчики", - добавил wayne.

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