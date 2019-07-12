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"Настоящие, серьёзные санкции": В Конгрессе США приняли поправку о российском госдолге
12 июля 2019, 09:39 • 153 • Политика
Конгресс США принял издевательскую поправку в оборонный бюджет касательно российского госдолга. Это "настоящие, серьёзные санкции", пояснил автор законопроекта, и снимут их только тогда, когда Конгресс признает отсутствие несуществующего вмешательства в выборы.
Палата представителей Конгресса США приняла поправку в оборонный бюджет на 2020 финансовый год, утвердив таким образом санкции в отношении российского госдолга.
Инициативу представили два демократа из Калифорнии — Брэдли Шерман и Максин Уотерс. В своём выступлении Шерман подчеркнул, что это "настоящие серьёзные" санкции против российского государства, и отныне ни один американский гражданин не сможет совершать новые сделки с госдолгом России.
По его словам, законопроект предусматривает и механизм снятия санкций — если администрация США признает, что Россия не вмешивалась в американские выборы, и Конгресс признает этот вывод, переводит РИА "Новости".
Напомним, ранее спецпрокурор Роберт Мюллер по итогам двухлетнего расследования признал, что никакого российского вмешательства в президентские выборы в США не было. Конгресс отказался соглашаться с выводами профессиональных следователей и потребовал нового разбирательства.
Проект оборонного бюджета США на 2020 год будет утверждён после рассмотрения в сенате и получения одобрения президента США Дональда Трампа.
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