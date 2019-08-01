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"Настоящее мучение для соперника": В Северной Корее сообщили об испытаниях нового типа реактивного снаряда

01 августа 2019, 07:24  •  93 • В мире
В среду, 31 июля, власти КНДР сообщили о том, что военные произвели испытания нового управляемого реактивного снаряда. Ким Чен Ын, который лично присутствовал при этом, назвал новое оружие "настоящим мучением для соперника".
Как сообщает северокорейское государственное информационное агентство "ЦТАК", новое оружие является снарядом крупного калибра, разработали его в самые сжатые сроки. Снаряд должен сыграть в будущих наземных операциях "самую главную роль".
Между тем США и Южная Корея поспешили объявить запущенные ракеты баллистическими и тут же обвинили Пхеньян в нарушении резолюции ООН.
Агентство "Ренхап" приводит заявление Объединённого комитета начальников штабов ВС Южной Кореи, в котором говорится, что Пхеньян испытывал в среду именно баллистические ракеты, притом того же типа, что и 25 июля. В то же время известно, что на этот раз ракеты летели по более низкой траектории.
В США пока не последовало официальных заявлений по поводу испытаний, однако два американских чиновника в комментарии каналу ABC настаивали на том, что речь идёт о баллистических ракетах малой дальности.

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