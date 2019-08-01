"Настоящее мучение для соперника": В Северной Корее сообщили об испытаниях нового типа реактивного снаряда

Как сообщает северокорейское государственное информационное агентство "ЦТАК", новое оружие является снарядом крупного калибра, разработали его в самые сжатые сроки. Снаряд должен сыграть в будущих наземных операциях "самую главную роль".

Между тем США и Южная Корея поспешили объявить запущенные ракеты баллистическими и тут же обвинили Пхеньян в нарушении резолюции ООН.

Агентство "Ренхап" приводит заявление Объединённого комитета начальников штабов ВС Южной Кореи, в котором говорится, что Пхеньян испытывал в среду именно баллистические ракеты, притом того же типа, что и 25 июля. В то же время известно, что на этот раз ракеты летели по более низкой траектории.

В США пока не последовало официальных заявлений по поводу испытаний, однако два американских чиновника в комментарии каналу ABC настаивали на том, что речь идёт о баллистических ракетах малой дальности.