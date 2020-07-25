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"Настоящая цель вакцинации": Одной фразы Медведева хватило, чтобы саботировать работу учёных

25 июля 2020, 00:05  •  49 • Политика
Дмитрий Медведев заявил о распространении COVID и спровоцировал неудобные вопросы. "Как только будет представлен препарат или группа препаратов, которые будут действенными... Иначе распространить болезнь будет просто невозможно", - посетовал бывший премьер.
Неудачная оговорка экс-премьера России Дмитрия Медведева о целях вакцинации в России спровоцировала бурю обсуждений в Сети и поставила под удар всю работу российских врачей и учёных. Некоторые считают, что неудачная фраза зампреда Совета Безопасности России раскрыла истинные цели вакцинации.
Как только будет представлен препарат или группа препаратов, которые будут действенными... Иначе распространить болезнь будет просто невозможно, - сказал Медведев в видеообращении.
Очевидно, что бывший премьер имел в виду "остановить", а не "распространить", и просто оговорился. Но в Сети подозревают, что оговорка зампреда Совета Безопасности России не случайна, и у него сорвалось с языка то, что было на уме.
Кто там что распространяет?! - задаёт неудобный вопрос Telegram-канал "Кремлёвская прачка".
Смех смехом, однако оговорка Медведева вполне может поставить под сомнение все труды российских учёных и врачей, в кратчайшие сроки создавших вакцину, которая сейчас проходит финальные испытания.

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