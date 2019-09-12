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"Настоящая охота, вплоть до прямых похищений": В МИД прокомментировали претензии США к Коршунову

12 сентября 2019, 23:09  •  78 • В мире
Топ-менеджера входящей в "Ростех" Объединённой двигателестроительной корпорации Александра Коршунова обвинили в попытке кражи торговых секретов американской авиастроительной компании. В МИД России напомнили, что США вместо цивилизованного общения по линии правоохранительных органов буквально открыли охоту на граждан РФ. "Вплоть до прямых похищений", - заметила на брифинге официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Соединённые Штаты Америки буквально занимаются охотой на российских граждан, причём уже сравнительно давно. Об этом, комментируя ситуацию с задержанием в Италии по запросу США топ-менеджера входящей в "Ростех" Объединённой двигателестроительной корпорации Александра Коршунова, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По её словам, Вашингтон уже многие годы уклоняется от нормального, цивилизованного общения и сотрудничества с Россией по линии правоохранительных органов. "Вместо этого была развернута настоящая охота на граждан РФ, при их выезде за границу. Вплоть до прямых похищений", - сказала она.
По данным МИД, Коршунов стал 48-м российским гражданином, который задержан с подачи американской стороны в третьей стране с 2008-го года.
"Действия Вашингтона носят политически мотивированный характер. И имеют целью оказать давление, в том числе на Россию, на российских граждан. В дополнение к санкциям, внести напряжённость в наш диалог с другими странами. Подорвать деловые связи, туристические обмены. В данном конкретном случае американским властям, видимо, не нравится поступательный характер развития российско-итальянских отношений, и они воспользовались возможностью, попытались создать такой искусственный раздражитель", - констатировала представитель министерства.

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