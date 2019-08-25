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"Настоящая независимость" стала ближе: Украина снизила поставки дизтоплива из России

25 августа 2019, 19:39  •  116 • В мире
Украина смогла снизить поставки дизельного топлива из России в два раза. Произошло это при помощи введения спецпошлин на импорт российского энергоресурса. "Настоящая независимость проявляется и в энергетической независимости", - заявил представитель Зеленского в украинском правительстве Андрей Герус.
Как сообщает Герус в публикации на своей странице в Facebook, теперь доля российского дизельного топлива на рынке Украины составляет только 20%, тогда как еще недавно этот показатель доходил до 45%.
И все это произошло "благодаря комплексу мероприятий" по насыщению украинского рынка топливом из "альтернативных источников", среди них – Белоруссия, ряд стран Евросоюза и "морские направления".
Представитель Зеленского отметил, что за последние три года был заметен "всплеск роста поставок" топлива из России. И это, по мнению Геруса, "ставило Украину в зависимое положение".
Теперь же, продолжил он, автомобилисты могу покупать дизельное топливо даже на 20-30 копеек дешевле. И это подтверждает "правильность политики" Киева.
Напомним, спецпошлины на ввоз из России дизтоплива, а также сжиженного газа были введены украинским правительством 17 июля. Начиная с 1 августа текущего года, пошлина на дизтопливо из трубопроводов поднялась до 3,75%, а газа – 1,75%. С 1 октября пошлины будут еще повышены.

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