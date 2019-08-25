"Настоящая независимость" стала ближе: Украина снизила поставки дизтоплива из России

Как сообщает Герус в публикации на своей странице в Facebook, теперь доля российского дизельного топлива на рынке Украины составляет только 20%, тогда как еще недавно этот показатель доходил до 45%.

И все это произошло "благодаря комплексу мероприятий" по насыщению украинского рынка топливом из "альтернативных источников", среди них – Белоруссия, ряд стран Евросоюза и "морские направления".

Представитель Зеленского отметил, что за последние три года был заметен "всплеск роста поставок" топлива из России. И это, по мнению Геруса, "ставило Украину в зависимое положение".

Теперь же, продолжил он, автомобилисты могу покупать дизельное топливо даже на 20-30 копеек дешевле. И это подтверждает "правильность политики" Киева.

Напомним, спецпошлины на ввоз из России дизтоплива, а также сжиженного газа были введены украинским правительством 17 июля. Начиная с 1 августа текущего года, пошлина на дизтопливо из трубопроводов поднялась до 3,75%, а газа – 1,75%. С 1 октября пошлины будут еще повышены.