"Настораживает": Шойгу обеспокоила имитация ракетных ударов от НАТО

Сергей Шойгу сообщил, что истребителям российской армии приходится регулярно перехватывать самолёты-разведчики НАТО. Однако в последнее время у границ России всё чаще стали появляться бомбардировщики, которые имитируют нанесение ракетных ударов.

"Настораживает больше другое: если раньше <…> была это в основном разведывательная авиация, то сейчас начались регулярные полёты и заходы с тренировкой, имитацией нанесения ракетных ударов", - произнёс министр в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Шойгу, НАТО отправляет на такие задания большое количество самолётов. Глава Минобороны напомнил о недавнем инциденте с приближением к российским границам B-52 - стратегических тяжёлых бомбардировщиков США. Он отметил: Москва прекрасно понимает проявление такой активности и какими причинами она вызвана.

Сергей Шойгу отметил, что Россия должна быть сильной и сейчас делается всё для обеспечения безопасности государства.