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"Настораживает": Шойгу обеспокоила имитация ракетных ударов от НАТО
07 сентября 2020, 11:50 • 10 • Политика
Министра обороны Сергея Шойгу обеспокоила имитация ракетных ударов от НАТО. Он отметил, что авиация Североатлантического альянса делает это регулярно. "Настораживает", - произнёс глава военного ведомства.
Сергей Шойгу сообщил, что истребителям российской армии приходится регулярно перехватывать самолёты-разведчики НАТО. Однако в последнее время у границ России всё чаще стали появляться бомбардировщики, которые имитируют нанесение ракетных ударов.
"Настораживает больше другое: если раньше <…> была это в основном разведывательная авиация, то сейчас начались регулярные полёты и заходы с тренировкой, имитацией нанесения ракетных ударов", - произнёс министр в эфире телеканала "Россия 24".
По словам Шойгу, НАТО отправляет на такие задания большое количество самолётов. Глава Минобороны напомнил о недавнем инциденте с приближением к российским границам B-52 - стратегических тяжёлых бомбардировщиков США. Он отметил: Москва прекрасно понимает проявление такой активности и какими причинами она вызвана.
Сергей Шойгу отметил, что Россия должна быть сильной и сейчас делается всё для обеспечения безопасности государства.
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