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"Настало время": Зеленский потребовал от Макрона "нового уровня" отношений
16 апреля 2021, 08:05 • 249 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул французскому коллеге Эммануэлю Макрону ультиматум и потребовал нового уровня отношений. По словам украинского президента, "настало время".
Зеленский в интервью изданию Le Figaro перед переговорами с президентом Франции заявил о том, что "настал момент" Евросоюзу и Макрону перейти к действиям и помочь Украине стать членом НАТО и Евросоюза.
"Мы не можем бесконечно оставаться в прихожей ЕС и НАТО", - сказал Зеленский.
По его словам, если Евросоюз на самом деле считает Украину частью "европейской семьи", то ему необходимо "действовать соответствующим образом".
"Настал момент перейти на новый уровень отношений и пригласить Украину вступить в ЕС и НАТО", - сказал он.
Кроме того, Зеленский посетовал на то, что у Макрона отношения с президентом России Владимиром Путиным лучше, чем с ним, хотя, по его словам, Украина как никогда сейчас нуждается в поддержке.
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