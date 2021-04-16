"Настало время": Зеленский потребовал от Макрона "нового уровня" отношений

Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул французскому коллеге Эммануэлю Макрону ультиматум и потребовал нового уровня отношений. По словам украинского президента, "настало время".

Зеленский в интервью изданию Le Figaro перед переговорами с президентом Франции заявил о том, что "настал момент" Евросоюзу и Макрону перейти к действиям и помочь Украине стать членом НАТО и Евросоюза.

"Мы не можем бесконечно оставаться в прихожей ЕС и НАТО", - сказал Зеленский.

По его словам, если Евросоюз на самом деле считает Украину частью "европейской семьи", то ему необходимо "действовать соответствующим образом".

"Настал момент перейти на новый уровень отношений и пригласить Украину вступить в ЕС и НАТО", - сказал он.

Кроме того, Зеленский посетовал на то, что у Макрона отношения с президентом России Владимиром Путиным лучше, чем с ним, хотя, по его словам, Украина как никогда сейчас нуждается в поддержке.