"Настало время": На страницах Washington Post предложили радикальный ответ на выходку дипломатов США

Читатели газеты The Washington Post предложили применить радикальные меры в ответ на выходку сотрудников диппредставительства США. По словам некоторых американцев, "настало время" для того, чтобы жёстко пресечь хамство гостей из Штатов в России.

Напомним, три представителя административно-технического персонала дипмиссии США подозреваются в краже вещей у гражданина России. МИД нашей страны потребовал снятия с них дипломатической неприкосновенности. В случае отказа им грозит выдворение из России.

Читатели WP отметили, что они в шоке от случившегося и считают, что этих американских граждан следует наказать за такой поступок. Некоторые уверены, что подобных сотрудников дипведомства необходимо срочно выдворить из России.

"Они заслуживают этого", - пишет в комментариях Endi Zen.

"Что ж, настало время закрыть посольство США в России", - рассуждает Forrest Mint.