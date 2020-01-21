"Наследникам Ходорковского закрыли путь во власть": Почему олигарх недоволен изменениями в Конституцию

Блогер и оппозиционер Алексей Навальный и беглый олигарх-уголовник Михаил Ходорковский резко разошлись во мнениях из-за предложенных президентом России Владимиром Путиным изменений в Конституцию. В частности, речь идёт о запрете на двойное гражданство для правящей элиты.

Навальный в принципе недоволен Конституцией и считает, что её необходимо целиком менять. В свою очередь Ходорковский строго против перемен, из-за чего создал собственный конституционный совет.

"Наследники олигарха из 90-х в случае одобрения поправок в Конституцию не смогут никогда уже претендовать на должности в российских органах госвласти, а также на место в российском парламенте. Очевидно, в этом и состоит основная причина для Михаила Борисовича быть недовольным вводимыми изменениями", - пишет Telegram-канал "Политтранзит".

Он ссылается на проект закона о поправках в Конституцию, который внёс 20 января в Госдуму президент России Владимир Путин. В документе предлагается внести в пункт "т" статьи 71 формулировку о запрете для чиновников наличия иностранного гражданства или вида на жительство в другой стране.

Фото: скриншот Telegram-канал "Политтранзит"