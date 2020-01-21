Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
От Ирака до Прибалтики: Основные проблемы и недостатки танка «Абрамс»
"Трата жизни вхолостую": Тина Канделаки дала неожиданную оценку "...
Быть готовыми к военному решению на Донбассе: откровения замсекретаря СНБО Украи...
"Его бы ..., да ему понравится": Отставка премьера вна Украине (Руслан...
Главная / Политика

"Наследникам Ходорковского закрыли путь во власть": Почему олигарх недоволен изменениями в Конституцию

21 января 2020, 11:39  •  123 • Политика
Навальный и Ходорковский поссорились из-за российской Конституции. Оппозиционер выступил за полное изменение Основного закона, а беглый олигарх против любых изменений. "Наследникам Ходорковского закрыли путь во власть", - объясняют его недовольство в Сети.
Блогер и оппозиционер Алексей Навальный и беглый олигарх-уголовник Михаил Ходорковский резко разошлись во мнениях из-за предложенных президентом России Владимиром Путиным изменений в Конституцию. В частности, речь идёт о запрете на двойное гражданство для правящей элиты.
Навальный в принципе недоволен Конституцией и считает, что её необходимо целиком менять. В свою очередь Ходорковский строго против перемен, из-за чего создал собственный конституционный совет.
"Наследники олигарха из 90-х в случае одобрения поправок в Конституцию не смогут никогда уже претендовать на должности в российских органах госвласти, а также на место в российском парламенте. Очевидно, в этом и состоит основная причина для Михаила Борисовича быть недовольным вводимыми изменениями", - пишет Telegram-канал "Политтранзит".
Он ссылается на проект закона о поправках в Конституцию, который внёс 20 января в Госдуму президент России Владимир Путин. В документе предлагается внести в пункт "т" статьи 71 формулировку о запрете для чиновников наличия иностранного гражданства или вида на жительство в другой стране.
Фото: скриншот Telegram-канал "Политтранзит"

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



123
Источник
Похожие новости
20 января 2020, 19:24
"Разобраться бы в рассадке": Члены Совбеза России не сразу поняли, как садиться за стол после новых назначений
21 января 2020, 11:39
"Русские долго запрягают, но быстро едут": Журналист сравнил изменения Конституции с поговоркой
20 января 2020, 22:39
Новый посол США в России вручил Рябкову копии верительных грамот
20 января 2020, 19:24
Эксперт оценил идею запретить банкам брать комиссию за платежи по ЖКХ
21 января 2020, 11:39
"Путин, остановись!!!": Соцсети о "правительствопаде" в Узбекистане
20 января 2020, 19:24
Не обращая внимания на "моральных уродов": поддержка семьи по-новому в России стартует весной
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 января 2020, 08:09
«Идеологический удар для Киева»: пять лет назад ополченцы освободили от ВСУ аэропорт ...
21 января 2020, 01:54
"Обама проиграл Путину": Пушков оценил "изоляцию" России на самми...
21 января 2020, 01:54
"Зачем вы проснулись и начинаете работать более активно?" Володин вопросом ...
21 января 2020, 05:09
Либералы на бирже труда: Профессия ненавидеть Путина
21 января 2020, 01:54
"Учения НАТО - подготовка страны-смертника против России": Какие цели пресл...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 января 2020, 07:39
"Есть тревога... понимаю": Путина попросили остаться на третий срок. Президент ответил примером из 80-х
15 января 2020, 01:09
Записки киевлянки: «Нехай росiяни в Крыму працюють*, все равно все нам достанется»
16 января 2020, 04:54
"Всё, что кажется политикой, - это спецоперация": Павловский увидел за отставкой правительства манёвр
19 января 2020, 14:09
"Угадай министра обороны... Выигрывает Мутко": Сатановский о "новогоднем подарке" Путина и тотализаторе журналистов
18 января 2020, 12:09
Пенсии могут отменить вообще - власти прощупывают почву
17 января 2020, 10:09
Сделкой с Китаем США наносят удар по эффективности «Силы Сибири»
15 января 2020, 19:09
Есть главное "но": Делягин о запрете Путина на иностранное гражданство для чиновников
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.