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"Наследникам Ходорковского закрыли путь во власть": Почему олигарх недоволен изменениями в Конституцию
21 января 2020, 11:39 • 123 • Политика
Навальный и Ходорковский поссорились из-за российской Конституции. Оппозиционер выступил за полное изменение Основного закона, а беглый олигарх против любых изменений. "Наследникам Ходорковского закрыли путь во власть", - объясняют его недовольство в Сети.
Блогер и оппозиционер Алексей Навальный и беглый олигарх-уголовник Михаил Ходорковский резко разошлись во мнениях из-за предложенных президентом России Владимиром Путиным изменений в Конституцию. В частности, речь идёт о запрете на двойное гражданство для правящей элиты.
Навальный в принципе недоволен Конституцией и считает, что её необходимо целиком менять. В свою очередь Ходорковский строго против перемен, из-за чего создал собственный конституционный совет.
Он ссылается на проект закона о поправках в Конституцию, который внёс 20 января в Госдуму президент России Владимир Путин. В документе предлагается внести в пункт "т" статьи 71 формулировку о запрете для чиновников наличия иностранного гражданства или вида на жительство в другой стране.
Фото: скриншот Telegram-канал "Политтранзит"
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