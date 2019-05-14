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"Наследие сталинских соколов на бриллианты Васильевой": Холмогоров описал карьеру Сердюкова в новой должности
14 мая 2019, 05:09 • 148 • Политика
Публицист Егор Холмогоров описал, что будет происходить в авиацией и среди ярых комментаторов в Сети в связи в назначением Сердюкова. "Продал наследие сталинских соколов на бриллианты Васильевой!", - подобных комментариев ожидает публицист
Директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех", экс-министр обороны Анатолий Сердюков возглавил совет директоров "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК).
Публицист Егор Холмогоров на своей странице в Facebook написал, что два ближайших года "интернет можно не читать".
Он предсказал дальнейшее карьерное будущее Сердюкова, а также то, какой реакцией общества она будет сопровождаться.
Первый этап он описал как: "этот упырь уничтожает наши авиазаводы и сливает остатки авиапрома!".
Второй этап — "этот урод продал наследие сталинских соколов на бриллианты Васильевой!"
Заключительный аккорд в этом кресле для Сердюкова будет таким: "у России наконец опять появляются свои самолеты, а Сердюков с позором отставляется".
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