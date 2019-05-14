Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Хотели 315, будет 330 долларов: Вместо обещанного удешевления украинцам взвинтят...
Советник Зеленского осадил Климкина, угрожающего Европе выходом из Минских согла...
Передислокация: Минниханов ловко обогнал толпу чиновников и встал рядом с Путины...
Минтруд предложил расширить список профессий для надбавки к пенсии
Главная / Политика

"Наследие сталинских соколов на бриллианты Васильевой": Холмогоров описал карьеру Сердюкова в новой должности

14 мая 2019, 05:09  •  148 • Политика
Публицист Егор Холмогоров описал, что будет происходить в авиацией и среди ярых комментаторов в Сети в связи в назначением Сердюкова. "Продал наследие сталинских соколов на бриллианты Васильевой!", - подобных комментариев ожидает публицист
Директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех", экс-министр обороны Анатолий Сердюков возглавил совет директоров "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК).
Публицист Егор Холмогоров на своей странице в Facebook написал, что два ближайших года "интернет можно не читать".
Он предсказал дальнейшее карьерное будущее Сердюкова, а также то, какой реакцией общества она будет сопровождаться.
Первый этап он описал как: "этот упырь уничтожает наши авиазаводы и сливает остатки авиапрома!".
Второй этап — "этот урод продал наследие сталинских соколов на бриллианты Васильевой!"
Заключительный аккорд в этом кресле для Сердюкова будет таким: "у России наконец опять появляются свои самолеты, а Сердюков с позором отставляется".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



148
Источник
Похожие новости
14 мая 2019, 05:09
"Никаких политических условий": Китай помог Венесуэле медикаментами
14 мая 2019, 01:54
Минтруд предложил расширить список профессий для надбавки к пенсии
13 мая 2019, 17:24
Лавров: речи о подключении КНР к диалогу по сокращению ядерных вооружений пока не идет
13 мая 2019, 22:39
Воспроизвели вымысел американцев: МИД России о фейках про закупку слезоточивого газа для Венесуэлы
13 мая 2019, 19:24
Иран имел право частично приостановить выполнение СВПД - Лавров
14 мая 2019, 06:24
Минюст США рассматривает запрос России о возвращении на родину летчика Ярошенко
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 мая 2019, 08:54
Поклонская сказала неудобную для руководства правду о проблемах Крыма
08 мая 2019, 02:54
Блогер на примере Крымского моста доказал, что Путин "управляет природными законами Вселенной"
09 мая 2019, 17:54
"Это в смысле устроить геноцид ветеранов и "колорадов"? У Зеленского потребовали объяснений из-за "Дня благодарения" 9 мая
10 мая 2019, 00:24
"Запрещена на государственном уровне, но не в сердце": Рунет восхитила смелость киевлянки, вышедшей со значком "Серп и молот"
07 мая 2019, 20:09
В конгрессе США назвали возмутительным отзыв посла на Украине
09 мая 2019, 04:54
Незваные гости: почему на 9 Мая приглашают не всех
12 мая 2019, 14:09
Надоело воевать: за что бойцы ВСУ убили командира
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.