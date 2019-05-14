"Наследие сталинских соколов на бриллианты Васильевой": Холмогоров описал карьеру Сердюкова в новой должности

Директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех", экс-министр обороны Анатолий Сердюков возглавил совет директоров "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК).

Публицист Егор Холмогоров на своей странице в Facebook написал, что два ближайших года "интернет можно не читать".

Он предсказал дальнейшее карьерное будущее Сердюкова, а также то, какой реакцией общества она будет сопровождаться.

Первый этап он описал как: "этот упырь уничтожает наши авиазаводы и сливает остатки авиапрома!".

Второй этап — "этот урод продал наследие сталинских соколов на бриллианты Васильевой!"

Заключительный аккорд в этом кресле для Сердюкова будет таким: "у России наконец опять появляются свои самолеты, а Сердюков с позором отставляется".