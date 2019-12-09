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"Насквозь прогнившее сборище негодяев": WADA требует отстранить Россию от Игр до 2022 года - BBC
09 декабря 2019, 16:39 • 215 • Политика
Как сообщают BBC, WADA требует отстранить Россию от Игр до 2022 года. Так называемые рекомендации вызывают самую бурную реакцию, в том числе высказался Армен Гаспарян, заявив, что продвигающие подобное – "насквозь прогнившее сборище негодяев".
Члены комитета атлетов Всемирного антидопингового агентства (WADA) настаивают на полном отстранении России от Олимпийских игр в Токио. Напомним, состоятся соревнования в 2020 году. Кроме того, не стоит пускать российских спортсменов и на Игры 2020 года, сообщает телеканал BBC, транслируя позицию WADA.
В то же время Международный олимпийский комитет настаивал, что участие в Играх должны принять так называемые "чистые" спортсмены из России, но только под нейтральным флагом. В WADA считают, что нейтрального флага недостаточно, надо наказать, что называется, по полной.
По информации телеканала, против России высказались девять членов из 17. В том числе эту позицию поддерживает олимпийская чемпионка из Канады, председатель комитета Бекки Скотт, сообщает телеканал "360".
Ситуацию на личной странице в социальной сети Twitter прокомментировал публицист и политолог Армен Гаспарян:
"Насквозь прогнившее сборище негодяев и подлецов", - пишет эксперт.
Фото: twitter.com/A_Gasparyan.
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