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"Насколько хорошо мы знаем нашего соседа?": В Финляндии устроили тест на знание русских мужчин

02 марта 2020, 09:54  •  105 • Политика
Финское издание предложило читателям проверить свои знания о русских мужчинах в статье под названием "Насколько хорошо мы знаем нашего соседа Сергея?"
В связи с прошедшим Днём защитника Отечества, который русские отметили не только на Родине, но и в других странах мира, финское издание Yle провело опрос на знание русских мужчин. Финнам предложили ответить на ряд вопросов, касающихся "сильной половины" России.
Первый вопрос касался 23 февраля напрямую. У финнов поинтересовались, что лучше дарить на День защитника Отечества. Правильным ответом, по мнению издания, является "поездка на отдых". Плохим подарком Yle называет нож, так как это приносит неудачу.
Также в опросе спрашивали о любимом напитке русских, о самом популярном имени в России, о профессии мечты русского мужчины, о самой распространённой профессии среди мужчин России, средней продолжительности жизни, а также о том, сколько министерских кресел занимают в России представители сильного пола.
Последний вопрос касался имени самого привлекательного мужчины России. Издание пишет, что, согласно опросам среди мужчин и женщин, самым привлекательным является президент России Владимир Путин. А вторую строчку занимает глава МИД Сергей Лавров.

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