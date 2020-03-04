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"Нашу армию народ стал приглашать в такое количество стран...": Соловьёв иронично ответил туркам
04 марта 2020, 00:35 • 45 • В мире
Телеведущий Владимир Соловьёв в своей программе прокомментировал заявления турецкой стороны по Сирии. Телеведущий иронично прокомментировал заявление президента страны Эрдогана о том, что их армию пригласил "народ Сирии". "Прям сейчас почувствовал, как нашу армию народ стал приглашать в такое количество стран..." - улыбнулся Соловьёв.
Владимир Соловьёв в своей программе прокомментировал заявления турецкой стороны. В начале передачи он продемонстрировал зрителям короткий ролик, в котором президент Реджеп Тайип Эрдоган объяснил присутствие армии Турции в Сирии. Он заявил, что военных туда пригласил сирийский народ.
"Прям сейчас почувствовал, как нашу армию народ стал приглашать в такое количество стран. И куда нас только не зовут", - заявил Владимир Соловьёв.
После этого телеведущий заявил, что его удивляет то, как турецкая сторона понимает историю.
"Когда их высокопоставленный чиновник говорит, что мы 16 раз воевали с Россией и если надо, будем воевать ещё раз. Напомнить, чем закончились все эти войны? Туркам, я боюсь, это не понравится", - сказал Соловьев.
После этого слово взял эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Центральной Азии, директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров. Он напомнил, как русская армия по итогам Первой мировой войны окончательно закрепилась на Ближнем Востоке. Тогда даже Великобритания и Франция признали наше право на черноморские проливы - Босфор и Дарданеллы.
"Я бы напомнил, что в Первой мировой войне славная русская армия взяла Эрзрум, Трапезунд. Англия и Франция признали право России на Босфор и Дарданеллы, Константинополь и также на целый ряд территорий, которые сделали из России великую ближневосточную державу", - подчеркнул Семён Багдасаров.
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