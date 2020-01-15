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"Нашли, как притянуть Россию": Посол Украины в США назвал "ответственных" за сбитый Boeing

15 января 2020, 12:39  •  61 • В мире
В крушении Boeing компании "МАУ", выполнявшего рейс РS 752, украинский посол в Вашингтоне Владимир Ельченко увидел "российский след". По его словам, ответить за катастрофу под Тегераном должен не только Иран, но и "поставщик зенитных ракет". "Нашли, как притянуть Россию", - отреагировали пользователи Сети.
Об этом дипломат заявил, выступая в эфире телеканала "Прямой", разделив ответственность на две части.
"Первая - ответственность тех лиц, которые отдавали приказ, которые стреляли этой ракетой, и, возможно, тех, кто поставлял эти ракеты. Вторая часть - это ответственность Ирана как государства, международно-правовая ответственность", - сказал Ельченко.
Продолжая свое выступление, посол заявил о "прямом российском следе" в этой катастрофе, произошедшей с украинским пассажирским самолётом, выразившемся в "работе" ЗРК "Тор".
Украинский посол не первый, кто решил притянуть к этому инциденту под Тегераном Россию. Ожидаемо в данной ситуации поступили соратники экс-президента Украины Петра Порошенко, начавшие искать во всём "русский след". Такую версию уже озвучил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов, призвавший "привлечь к ответственности" не только Тегеран, но и Москву, которая якобы поддерживает терроризм и "нарушает международные санкции", поставляя Ирану смертоносное оружие.
Напомним, на борту самолёта Boeing компании "МАУ" находилось 176 человек из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана, 8 января авиалайнер рухнул, а иранская сторона сообщила о том, что самолёт загорелся ещё в воздухе. В субботу, 11 января, Тегеран официально признал, что лайнер был сбит по ошибке (западные СМИ утверждают, что был задействован комплекс "Тор").
По факту крушения самолёта украинская сторона инициировала уголовное производство сразу по трём статьям УК Украины в связи с крушением самолёта Boeing компании "МАУ" в Иране. Об этом сообщили представители СБУ.
Как указано в заявлении ведомства, речь идёт о части 3 статьи 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта), части 2 статьи 115 (умышленное убийство) и статьи 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

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