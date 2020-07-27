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"Наши всех там в хлам": ОАЭ просили русских поддаться на соревнованиях спецназа, но не вышло
27 июля 2020, 20:05 • 101 • Политика
Власти Объединённых Арабских Эмиратов просили русских поддаться на соревнованиях сил специального назначения, однако не вышло. Вадим Лялин, бывший сотрудник спецподразделения МВД, обладатель зелёного берета, адвокат, заявил Царьграду, что русские "Витязи" де-факто победили в состязании.
Международные соревнования сил спецназначения UAE Swat Challenge проходили в ОАЭ с 9 по 13 февраля. От России участвовало сразу три команды - отряд Центра специального назначения "Витязь", СОБР "Рысь" и росгвардейцы из Чечни. В итоге первое место занял спецназ ОАЭ, на втором оказался "Витязь", чеченские росгвардейцы расположились на четвёртом месте, а "Рысь" - на десятом.
Русские могли занять и первое место, но в ход пошла политика, считает Лялин, который готовил к соревнованиям команду краповых беретов и "Витязей". По его словам, представители ОАЭ просили поддаться, но российский спецназ решил, что это будет неспортивно.
Фото: Вадим Лялин
Лялин подчеркнул, что российские бойцы показали всему миру пример профессионализма.
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