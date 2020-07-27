"Наши всех там в хлам": ОАЭ просили русских поддаться на соревнованиях спецназа, но не вышло

Международные соревнования сил спецназначения UAE Swat Challenge проходили в ОАЭ с 9 по 13 февраля. От России участвовало сразу три команды - отряд Центра специального назначения "Витязь", СОБР "Рысь" и росгвардейцы из Чечни. В итоге первое место занял спецназ ОАЭ, на втором оказался "Витязь", чеченские росгвардейцы расположились на четвёртом месте, а "Рысь" - на десятом.

Русские могли занять и первое место, но в ход пошла политика, считает Лялин, который готовил к соревнованиям команду краповых беретов и "Витязей". По его словам, представители ОАЭ просили поддаться, но российский спецназ решил, что это будет неспортивно.

Фото: Вадим Лялин

"Пришли ко мне и сказали: "Пусть ваша команда нашей поддастся". Я отказался категорически, и через два дня мне закрыли пожизненно въезд на территорию их страны. Они считают, что я посягнул на их суверенитет", - пояснил эксперт.

Лялин подчеркнул, что российские бойцы показали всему миру пример профессионализма.