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"Наши в городе!" Вместе с Лавровым к Байдену приехал русский генерал

16 июня 2021, 01:50  •  44 • Политика
Накануне саммита президентов США и России в Женеву прилетела делегация из России. Так, во вторник в Швейцарию прибыли глава МИД Сергей Лавров, а также глава Генштаба Валерий Герасимов.
В Женеве идут последние приготовления к саммиту президентов России и США. Американский лидер Джо Байден уже прибыл, а Владимир Путин прибудет в Швейцарию непосредственно в день саммита.
В то же время в Женеву уже прилетела делегация из России. В числе прибывших высокопоставленных гостей были замечены министр иностранных дел Сергей Лавров, а также глава Генштаба Валерий Герасимов.
"Наши в городе!! Генерал Герасимов в футболке идёт по Женеве! Аларм!" - написала телеведущая Ольга Скабеева в своём телеграм-канале, разместив видео с генералом.
Переговоры Путина и Байдена пройдут в среду. По плану начало беседы состоится после полудня. После личных переговоров лидеров пройдёт расширенное заседание, а затем планируется проведение пресс-конференции.

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