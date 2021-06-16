|
"Наши в городе!" Вместе с Лавровым к Байдену приехал русский генерал
16 июня 2021, 01:50 • 44 • Политика
Накануне саммита президентов США и России в Женеву прилетела делегация из России. Так, во вторник в Швейцарию прибыли глава МИД Сергей Лавров, а также глава Генштаба Валерий Герасимов.
В Женеве идут последние приготовления к саммиту президентов России и США. Американский лидер Джо Байден уже прибыл, а Владимир Путин прибудет в Швейцарию непосредственно в день саммита.
В то же время в Женеву уже прилетела делегация из России. В числе прибывших высокопоставленных гостей были замечены министр иностранных дел Сергей Лавров, а также глава Генштаба Валерий Герасимов.
"Наши в городе!! Генерал Герасимов в футболке идёт по Женеве! Аларм!" - написала телеведущая Ольга Скабеева в своём телеграм-канале, разместив видео с генералом.
Переговоры Путина и Байдена пройдут в среду. По плану начало беседы состоится после полудня. После личных переговоров лидеров пройдёт расширенное заседание, а затем планируется проведение пресс-конференции.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
44
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 июня 2021, 03:55
|
10 июня 2021, 18:20
|
10 июня 2021, 08:15
|
12 июня 2021, 21:40
|
15 июня 2021, 06:30
|
10 июня 2021, 10:05
|
12 июня 2021, 16:10