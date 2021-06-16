"Наши в городе!" Вместе с Лавровым к Байдену приехал русский генерал

Накануне саммита президентов США и России в Женеву прилетела делегация из России. Так, во вторник в Швейцарию прибыли глава МИД Сергей Лавров, а также глава Генштаба Валерий Герасимов.

В Женеве идут последние приготовления к саммиту президентов России и США. Американский лидер Джо Байден уже прибыл, а Владимир Путин прибудет в Швейцарию непосредственно в день саммита.

В то же время в Женеву уже прилетела делегация из России. В числе прибывших высокопоставленных гостей были замечены министр иностранных дел Сергей Лавров, а также глава Генштаба Валерий Герасимов.

"Наши в городе!! Генерал Герасимов в футболке идёт по Женеве! Аларм!" - написала телеведущая Ольга Скабеева в своём телеграм-канале, разместив видео с генералом.

Переговоры Путина и Байдена пройдут в среду. По плану начало беседы состоится после полудня. После личных переговоров лидеров пройдёт расширенное заседание, а затем планируется проведение пресс-конференции.