"Наши в беде. Помочь всем не смогут": Судьбу русских рыбаков с ковидом предсказала журналистка

"Наши в беде", - предупредила спецкор "Вестей" Анастасия Попова на своей странице в Telegram.

Она рассказала, что рыболовецкое судно "Карелия" находится сейчас в районе Фарерских островов. На его борту 77 человек, из которых ранее на берег спускалось три десятка человек.

"Им сделали тест - у 23 положительный результат на злополучный ковид, - продолжила рассказ российская журналистка и сделала довольно пессимистическое предсказание: - Двоих уже положили в больницу. Но там на весь остров около 30 ИВЛ, если вдруг, то помочь всем не смогут". Попова сообщила, что по плану моряки с этого судна "должны рыбачить ещё три недели".

"Надеюсь, что капитан примет верное решение и вернётся домой", - высказала своё пожелание журналистка.