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"Наши в беде. Помочь всем не смогут": Судьбу русских рыбаков с ковидом предсказала журналистка
27 июля 2020, 22:05 • 81 • В мире
Журналистка Анастасия Попова в соцсети рассказала о судьбе русских рыбаков с судна "Карелия", заявив, что "наши в беде". У моряков обнаружился ковид. "На весь остров около 30 ИВЛ, если вдруг, то помочь всем не смогут", - предсказала спецкор.
"Наши в беде", - предупредила спецкор "Вестей" Анастасия Попова на своей странице в Telegram.
Она рассказала, что рыболовецкое судно "Карелия" находится сейчас в районе Фарерских островов. На его борту 77 человек, из которых ранее на берег спускалось три десятка человек.
"Им сделали тест - у 23 положительный результат на злополучный ковид, - продолжила рассказ российская журналистка и сделала довольно пессимистическое предсказание: - Двоих уже положили в больницу. Но там на весь остров около 30 ИВЛ, если вдруг, то помочь всем не смогут". Попова сообщила, что по плану моряки с этого судна "должны рыбачить ещё три недели".
"Надеюсь, что капитан примет верное решение и вернётся домой", - высказала своё пожелание журналистка.
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